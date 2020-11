Mexico – Le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, a explosé contre le VAR et l’arbitre Gil Manzano, après la défaite subie par l’équipe de Merengue contre Valence 4-1.

Et c’est que, lors de l’engagement, ils ont inscrit trois pénalités à l’équipe de merengue, qui ont été décisives pour recevoir la victoire.

Le manager du Real Madrid a trouvé incroyable que le siffleur ait eu une influence sur le score final du match qui a été joué au stade Mestalla.

Le premier penalty est bien, il est discutable et ils nous lient, puis le deuxième but vient du VAR. On comprend qu’il est là pour intervenir mais ils doivent probablement voir toute la pièce depuis le début et il y a une faute sur Asensio », a-t-il déploré dans Movistar +.

“En seconde période, nous obtenons le prochain penalty, qui est une opinion personnelle, mais je pensais qu’ils allaient appeler une faute en notre faveur.”

«Ils voient les choses différemment et cela complique le jeu, d’autant plus avec l’accident du prochain penalty. C’était dommage car nous avions le jeu sur la bonne voie », a-t-il ajouté.

Il a évité de parler de l’avenir de l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane et n’a pas remis en question la décision qu’il avait prise de tourner.

«Ce sont des problèmes techniques que nous ne devrions pas aborder. Zizou doit prendre des décisions, il a une équipe de grande classe », a-t-il déclaré.

