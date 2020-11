La plateforme Disney + cherche à attirer le public avec un contenu original et il semble réussir grâce à des séries telles que ‘Le Mandalorien’ ou les productions suivantes de Studios Marvel, mais il crée également de nouvelles versions et l’une des plus controversées est le remake de ‘Mon pauvre petit ange’, mais apparemment, tout le monde n’aime pas l’idée, car le réalisateur Chris Columbus ne veut pas redémarrer «Home Alone».

Le film ‘Home Alone’, connu en Amérique latine sous le nom de ‘Mon pauvre petit ange’ et mettant en vedette Macaulay Culkin C’est un film qui est peu à peu devenu un classique des vacances et qui a obtenu une suite tout aussi réussie, mais le départ de Culkin du rôle-titre n’a pas aidé les suites suivantes.

Lors d’une récente interview pour Insider, il a été révélé que Chris Columbus ne veut pas redémarrer ‘Home Alone’, Eh bien, il considère que c’est un “perte de temps”, en plus de manquer d’imagination:

“Non, personne ne m’a contacté à ce sujet et c’est une perte de temps en ce qui me concerne. À quoi ça sert? Je crois fermement que les films qui ont eu une longévité comme” Home alone “ne sont pas refaits. Non vous allez à nouveau créer des éclairs dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Alors pourquoi le faire? Faites votre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original. “

Jusqu’à présent, on sait que cette nouvelle version a déjà commencé la production et sera sous la direction de Dan Mazer et avec un script de Mikey Day et Streeter Seidell et mettra en vedette Archie Yates, que nous avons vu récemment dans le rôle de Yorki dans ‘Jojo Rabbit’, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie possible et il n’est pas exclu que ce soit Noël 2021.