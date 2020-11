Ce n’est plus seulement une question de nostalgie, il s’agit de récupérer toute une génération, ou d’adapter à une nouvelle ce qui a triomphé d’une autre. Et la meilleure façon de le faire ces derniers temps est avec l’animation, l’un des secteurs de l’industrie télévisuelle qui a le moins souffert cette année de la pandémie mondiale, ou du moins a eu un peu moins de difficultés à continuer à produire. Des séries d’animation pour adolescents des années 90 comme Ren & Stimpy ou Beavis and Butthead, et d’autres fictions pour enfants comme Animaniacs, qui ont connu de grands succès à leur époque et ont marqué une façon nouvelle et rafraîchissante de faire de l’animation à la télévision, renaissent près de 30 ans plus tard. s’adapter à un monde radicalement différent – et à un public – et à une époque où le politiquement correct prévaut de plus en plus.

Imaginatif et plein d’humour noir, Ren & Stimpy a fait ses débuts en 1991 (le même que deux autres classiques, Les Razmoket et Doug) et pendant cinq saisons ce chien Chihuahua quelque peu psychotique (Ren) et ce chat simple et bon cœur ont jeté les bases. et ils ont ouvert les portes des séries à venir tout au long de la décennie, comme Beavis and Butthead ou Southpark et SpongeBob, qui deviendraient également des classiques de l’animation moins soucieux de la morale et de la bonne apparence avec tout. le monde et entrer dans des territoires plus complexes, tant dans leurs thèmes que dans leurs formes.

L’incorrection politique de Beavis et Butthead (1992-1997) a secoué la dernière décennie du siècle dernier avec ses simples critiques musicales sur MTV. Les chansons et les disques dont ces deux adolescents souffrant d’acné ont discuté étaient «cool» ou «puants» et entre les deux, il y avait des rots, des sécrétions, des blagues insipides et un comportement autodestructeur (ils ont dû arrêter de plaisanter avec le feu pour empêcher les adolescents de brûler des choses) . Créés par Mike Judge (aujourd’hui aussi connu pour l’excellente Silicon Valley de HBO et The King of the Hill), ils avaient déjà connu en 2011 une courte résurgence qui ne dépassait pas 24 chapitres après s’être rendu compte que le public MTV de l’époque était très loin du début des années 90. Un public qui depuis lors est très jeune et majoritairement féminin. «Cela semble être le bon moment pour redevenir stupide», a noté Judge lorsque MTV a annoncé qu’il s’était engagé à faire deux saisons de cette série satirique sur l’adolescence.

Judge, qui a un contrat pour faire toutes sortes de séries avec HBO, sauf l’animation, a signé avec Viacom CBS (auquel appartiennent Comedy Central et MTV) pour développer également d’autres fictions d’animation, y compris Jodie, une spin-off de Beavis et Mais ceci est tiré d’une autre série dérivée, Daria, qui était également emblématique de l’animation pour adultes des années 90. Tout comme Beavis et Butthead (comme dans Les Simpsons) ne vieillissent jamais dans la fiction, Jodie va reconquérir la meilleure amie de Daria, Jodie Landon, au moment où elle obtiendra son diplôme universitaire et devra affronter le monde du travail. «Ce que Daria a fait en montrant à quel point le lycée était futile pour la génération X, Jodie le fera en explorant les défis et les tribulations d’un premier emploi pour une nouvelle génération. La série fera la satire de la culture de l’espace de travail, de la lutte de la génération Z et de l’artificialité des réseaux sociaux », a expliqué le réseau MTV dans un communiqué. La fiction abordera «des questions telles que le genre et l’autonomisation raciale et l’exploration des privilèges à travers un sens de l’humour pervers» et «mettra en lumière les problèmes personnels et professionnels auxquels sont confrontées les jeunes femmes noires aujourd’hui». .

Plus enfantin que Ren & Stimpy et Beavis et Butthead était Animaniacs (1993-1998). Produite par Steven Spielberg, cette série mettant en vedette les agités frères Warner (ils tirent leur nom du studio qui les a hébergés), des animaux ambigus qui jouaient continuellement avec ce qu’ils étaient, à mi-chemin entre chats, singes et écureuils, a été créée pour récupérer l’esprit irrévérencieux des vieilles bandes animées d’animateurs comme Tex Avery et Chuck Jones et les Looney Tunes (Bugs Bunny, Daffy Duck, etc …). Le nouvel Animaniacs est déjà enregistré et sera présenté en première sur Hulu le 20 novembre (en Espagne, il reste à confirmer qui l’aura).