«Las tres mellizas», la fiction d’animation mythique de Roser Capdevila qui a conquis des millions de garçons et de filles au fil des ans, est de retour et le fera de la main du producteur barcelonais Brutal Media. Deux décennies après la diffusion de sa fin, ces trois petits reviennent à la télévision avec un redémarrage totalement renouvelé, adapté aux temps nouveaux et aux nouvelles générations, comme l’a avancé le portail numérique américain «Variety».

De cette manière, Ana, Helena et Teresa chercheront à représenter la «prochaine génération de trigémines» et «vivront de nouvelles aventures pour une nouvelle génération». Et comme prévu, The Bored Witch sera également présent dans le nouveau lot de chapitres qui s’ajoutent aux cent livraisons déjà émises dans, ni plus ni moins de, 160 pays et qui ont été traduites en 35 langues. «Notre enthousiasme et ambition pour la relance de ‘The Three Twins’ Cela ne peut être égalé que par le respect que nous avons pour nos créations pour enfants les plus réussies », explique Raimon Masllorens, producteur exécutif de Brutal Media.

Les nouveaux épisodes seront dirigés par Jordi Gasull, scénariste et producteur de tubes comme «Catch the flag» et «The adventures of Tadeo Jones». Marta Capdevila et Helena Batet seront en charge de la direction artistique. De son côté, Roser Capdevila, la créatrice originale de la série, se dit ravie de relever le défi de ressusciter l’une des fictions animées les plus réussies de tous les temps. «Les enfants vivront de nouvelles aventures pour une nouvelle génération, voyager une fois de plus vers des contes classiques et découvrir des personnages de l’histoire, tout comme leurs parents », ajoute-t-il.