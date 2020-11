Mexique.- À l’unanimité, le Sénat de la République a approuvé l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, et ses déclarations interprétatives, faites à Escazú, Costa Rica, le 4 mars 2018.

L’accord, soutenu par 66 voix, a été envoyé à l’exécutif fédéral à des fins constitutionnelles.

Cet instrument a pour objectif de garantir la mise en œuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information et à la justice environnementale, la participation du public aux processus décisionnels environnementaux, ainsi que la création et le renforcement de capacités et coopération.

En outre, il cherche à contribuer à la protection du droit de chaque personne et des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

Il incorpore des lignes directrices à l’intention des États parties pour promouvoir et promouvoir la transparence, la participation du public à la prise de décision et à toute action ou omission qui affecte l’environnement ou contrevient à toute norme juridique liée à cette question.

Il établit également l’engagement de chaque partie à garantir un environnement sûr et propice dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme en matière d’environnement peuvent agir sans menaces, restrictions et insécurité.

À cette fin, il appelle à la mise en œuvre de mesures adéquates et efficaces pour reconnaître, protéger et promouvoir les droits, y compris la vie, l’intégrité personnelle, la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion et d’association, entre autres.

L’Accord est le résultat d’une phase préparatoire de deux ans et de neuf réunions du Comité de négociation, auxquelles le Mexique a activement participé, partageant des propositions, des expériences et des bonnes pratiques, qui ont abouti à l’adoption d’un accord qui renforce les cadres réglementaires de pays de la région et encourage le développement durable avec plus de bien-être, d’inclusion et d’égalité.

L’avis précise que l’État mexicain a fait des déclarations interprétatives des notions de «dommage» et de «dommage significatif», afin de maintenir la cohérence entre elles et le cadre juridique national, en particulier, avec la législation sur la transparence et l’accès au l’information du public, ainsi que l’équilibre écologique et la protection de l’environnement.

Lors de la présentation de l’avis, la sénatrice Beatriz Paredes Rangel, présidente de la Commission des relations extérieures de l’Amérique latine et des Caraïbes, a expliqué qu’il s’agissait d’un accord de nouvelle génération, pionnier dans la protection et la sauvegarde des questions environnementales, dans une perspective de protection. des droits de l’homme.

Il a estimé que l’enjeu est que les politiques de l’État mexicain correspondent aux engagements qui sont acquis lors de la ratification de ce document et en garantissant le libre accès à l’information du public sur les questions environnementales.

La sénatrice Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, du PT, a rappelé que le Mexique est devenu, au fil des ans, le pays le plus dangereux pour les actions des défenseurs des droits de l’homme, notamment en matière d’environnement. Il a condamné le fait qu’à ce jour, plus de 80 défenseurs de l’environnement ont été assassinés, de sorte que l’État mexicain doit garantir un environnement sûr pour ces groupes de personnes.

De Morena, le sénateur Héctor Vasconcelos a souligné que l’accord Escazú représente une contribution importante à la recherche de solutions aux problèmes environnementaux. Le moment des discours est passé, il faut maintenant passer aux actions, a-t-il conclu.

À son tour, le sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué, du PVEM, a affirmé que l’accord contribuait à la cohésion de l’Amérique latine et des Caraïbes et contribuait à renforcer les politiques publiques avancées dans ce domaine.

Les députés de LEE approuvent la loi sur le revenu 2021

emc