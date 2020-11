Mexique – Le Sénat a voté à la majorité pour éliminer Columbus Day le 12 octobre de chaque année, date à laquelle Christophe Colomb découvre l’Amérique.

Désormais, la commémoration sera remplacée par la «Journée de la nation pluriculturelle», selon les sénateurs.

Présentant l’avis, approuvé par 105 voix, la sénatrice María Leonor Noyola Cervantes, présidente de la Commission des affaires autochtones, a expliqué que les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation publique, ainsi que l’Institut des peuples autochtones et l’Institut des langues autochtones , seront les entités chargées d’organiser, de convoquer et de coordonner la participation citoyenne à la commémoration liée à cet événement.

Le législateur du PVEM a déclaré que l’article 2 de la Constitution reconnaît que notre nation a une composition pluriculturelle basée sur les peuples autochtones, et les définit comme les descendants des habitants de notre territoire avant la colonisation et qui conservent leurs propres institutions. sociale, économique et politique.

Il a estimé que la promotion, le respect et la garantie des droits fondamentaux des peuples autochtones, afro-mexicains et comparables de notre pays sont les axes qui régissent les actions de la Commission qu’il préside.

Pendant ce temps, la sénatrice de Morena, Susana Harp Iturribarría et présidente de la Commission de la culture, a assuré que cette proposition contribuera à préserver la richesse culturelle, ethnique et linguistique, puisqu’elle reconnaît les racines qui ont contribué à créer notre identité. Il a ajouté que cette reconnaissance permettra de progresser vers l’élimination de toutes les formes d’exclusion et la construction d’une politique publique interculturelle.

Sa compagne, la sénatrice Nestora Salgado García a souligné l’importance de renforcer les actions pour garantir les droits des communautés autochtones, éradiquer la pauvreté dont souffrent les peuples autochtones et sensibiliser à la richesse multiculturelle du Mexique.

Le sénateur Casimiro Méndez Ortiz, du même groupe parlementaire, a estimé que des concepts tels que «Columbus Day» ou «Discovery of America» ne font que masquer la persécution, le travail forcé, la discrimination, la ségrégation, la faim et l’esclavage qu’ils ont imposé à nos ancêtres depuis plus de 300 ans.

Également de Morena, le sénateur Salomón Jara Cruz a insisté sur le fait que l’Espagne doit présenter des excuses pour les dommages causés par la colonie aux peuples autochtones. “Je ne pense pas que ce soit une insulte, au contraire, il s’agit de reconnaître une réalité politique et sociale” qui se déroule partout dans le monde.

Dans son discours, la sénatrice du PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, a déclaré que cette commémoration rend justice au long voyage de reconnaissance de lales peuples autochtones pour leur reconnaissance et pour être ceux qui ont contribué à la construction du pays; «Célébrons les sénateurs et les sénateurs à l’occasion de la Journée de la nation pluriculturelle», a-t-il déclaré.

La sénatrice Beatriz Paredes Rangel, du PRI, a demandé que la commémoration de la nation multiculturelle se fasse avec justice et équité. Il a appelé à ce que les politiques publiques dans ce domaine soient élaborées avec une intensité et des ressources suffisantes “pour que cette volonté politique se transforme en une volonté transformatrice au profit des communautés autochtones du Mexique”.

Martí Batres Guadarrama, de la Fracción de Morena, a averti que, le 12 octobre, ce qui «marque le début d’une cruelle guerre de conquête», dans laquelle Christophe Colomb a ouvert la voie à Hernán Cortez, Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro et d’autres conquérants qui se sont approprié l’or, l’argent et d’autres richesses de l’Amérique après un génocideC’est pourquoi il est important de changer les symboles, de reconnaître l’histoire et de laisser l’eurocentrisme derrière.

L’avis a été envoyé à l’exécutif fédéral à des fins constitutionnelles.

