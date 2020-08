Le showrunner de Better Call Saul, Peter Gould, n’a pas eu la tâche facile. Non seulement il devait rendre justice à l’un des plus grands spectacles de tous les temps, Breaking Bad, mais il devait également respecter le scénario original. Son objectif était de rendre la préquelle dérivée unique, mais logiquement exacte en tant que précurseur de Breaking Bad.

Au cours de cinq saisons, Better Call Saul s’est imposé comme une série très appréciée par les fans et les critiques. Ce n’est pas exactement comme Breaking Bad – mais il s’appuie sur une narration approfondie et un développement de personnage avant-gardiste.

Dans une interview, Gould a expliqué à quel point la pression pour être grand l’a affecté et à quel point Better Call Saul était proche de devenir un échec total.

«Better Call Saul» était presque une comédie

Avant de présenter le Better Call Saul que les fans connaissent et aiment, le créateur de Breaking Bad Vince Gilligan et Gould ont réfléchi à quelques idées qu’ils ont heureusement abandonnées.

«Lorsque nous avons commencé à concocter l’idée de faire un spin-off, nous pensions littéralement que ce serait une émission d’une demi-heure», a déclaré Gilligan à Rolling Stone. « Ce serait quelque chose comme le Dr Katz, où il s’agit essentiellement de Saul Goodman dans son bureau fou avec les colonnes en polystyrène et il est visité chaque semaine par une bande dessinée différente. »

Mais ce plan a été abandonné pour un autre drame, mais différent. « J’ai dit: » Breaking Bad est à environ 25% d’humour, 75% de drame et peut-être que ce sera l’inverse « , a poursuivi Gilligan. « Bien [Better Call Saul] est tout aussi dramatique que Breaking Bad. Je n’ai simplement rien vu de cela venir. Je ne savais pas à quel point tout cela serait bon. «

Les fans avaient des normes incroyablement élevées pour «Better Call Saul»

Bob Odenkirk | Nicole Wilder / AMC / Sony Pictures Télévision

Habituellement, une nouvelle série est un mystère total pour les nouveaux téléspectateurs. Cependant, Better Call Saul avait déjà une base de fans intégrée qui s’attendait à un contenu du calibre de ce que Breaking Bad offrait. C’était une barre dangereusement haute pour Gould à franchir.

Le showrunner a qualifié les attentes d ‘«intimidantes», même si le fait d’avoir des téléspectateurs garantis était utile pour les premières notes. «Nous avons tellement de bonne volonté de la part du public et nous avons tellement de chance de le faire», a-t-il déclaré, selon Backstage. « Je pense que la phrase clé est toujours: » Ne gâchons pas ça. « »

Gould et les écrivains ont exploré tous les angles sur «Better Call Saul»

Avoir une histoire via Breaking Bad signifie porter une attention particulière à tous les petits détails de Better Call Saul, en plus de s’assurer qu’il n’y a pas d’incohérences.

«Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à chaque idée que nous avons, à chaque scène que nous avons, à chaque instant que nous avons», a déclaré Gould à Backstage. « Est-ce que ça fait du sens? Est-ce fidèle au personnage? Est-ce une bonne expression de ce que vit le personnage? «

Il a poursuivi: «Nous pouvons faire beaucoup d’erreurs et peut-être nous en sortir, mais la seule chose que nous ne pouvons pas faire est de perdre de vue qui sont ces personnes et ce qui se passe avec elles.»

Les écrivains de «Better Call Saul» sont obligés de prendre des risques

L’échec est toujours une possibilité désagréable. Cependant, Better Call Saul est devenu un chef-d’œuvre car il n’essaie pas de copier Breaking Bad. Les scénaristes, avec Gould en tête, sont prêts à raconter l’histoire à laquelle les personnages les mènent.

«Ce que j’en suis venu à comprendre à propos du travail que nous faisons, c’est que vous êtes toujours à un pouce de l’échec et que vous devez simplement apprendre à vivre avec le fait que chaque fois que vous prenez un risque, c’est toujours un chose dangereuse à faire », conclut Gould.

«Mais d’un autre côté, sans prendre de risques, il n’y a rien de valable à montrer. Il faut donc apprendre à vivre avec l’anxiété et développer une tolérance élevée au risque créatif. »

Better Call Saul La saison 6 commencera le tournage en 2021.