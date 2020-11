Le sorcier et chasseur de monstres créé par Andrzej Sapkowski est décrit comme fort, courageux et rusé, cependant, à un moment donné dans les livres, le handicap de Geralt de Rivia est montré l’affectant dans diverses missions, donc selon le créateur de la série ‘The Witcher’, Lauren S. Hissrich le spectacle pourrait approfondir cet aspect.

Ce sujet est devenu une tendance sur Twitter, après que l’utilisateur @mustangart ait créé un fil de discussion où il explique comment une blessure que le protagoniste avait dans les romans est devenue un véritable problème de santé et indique que cela Il n’a pas été abordé dans les jeux vidéo et il espère que cela se fera en direct.

A cela, Hissrich a répondu sur son compte Twitter: “Je n’ai pas arrêté de penser à ce fil. J’ai lu ces livres une dizaine de fois, ces sections spécifiques, et je n’y ai pas pensé au-delà: ‘Geralt a du mal “J’avais tort. Je suis ravi d’approfondir cela. Pour ajouter cette cape à notre héros.”

Le fil en 10 parties publié par @mustangart note qu’à la fin du roman “ Time of Contempt ”, le coude et le fémur sont cassés, vous blessant gravement et bien qu’il s’enfonce dans les eaux de Brokilon pour se guérir, il n’est pas complètement guéri, comme les livres indiquent qu’il souffre constamment de douleurs au coude, au genou et parfois à la hanche, ce qui vous empêche de faire certaines activités que vous faisiez auparavant sans difficulté.

“Cela affecte sa démarche, le faisant marcher avec une boiterie qui augmente en intensité selon la météo. Il trouve que monter Roach pendant de longues périodes est très inconfortable. Il est agité assis parce que soudainement son genou se raidit et il a besoin de se lever pour l’étirer. Parfois , la douleur est si forte qu’il laisse tomber son épée parce que son coude ne peut pas supporter l’impact … », lit-on dans la publication.

Le même utilisateur a expliqué les raisons pour lesquelles le handicap de Geralt of Rivia devrait apparaître dans la série Netflix: “Cela ajoute beaucoup à Geralt en tant que personnage et protagoniste. Quand vous pensez à Geralt of Rivia, vous pensez à un héros fort et capable (bien que fois réticent) … Lorsque Geralt est handicapé, il n’est pas dépeint comme si sa vie «se terminait soudainement», il reste tout aussi capable et fort et apprend à compenser ses techniques de combat à l’épée pour travailler sur son handicap. “

Nous devrons donc attendre la sortie de la deuxième saison de “ The Witcher ” pour voir si ce problème est abordé dans l’intrigue, cependant, il n’y a toujours pas de date de sortie car les enregistrements ont été récemment suspendus en raison de la pandémie du coronavirus.