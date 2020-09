Robin’s Wish, un documentaire détaillant la mort tragique de Robin Williams, sorti le 1er septembre, mais comment les fans peuvent-ils le regarder? C’est le souhait de Robin sur Netflix?

Robin Williams était l’une des personnes les plus aimées au monde.

Ses apparitions au cinéma, à la télévision et dans la comédie stand-up ont été aimées par des millions de personnes à travers le monde et quand il a été annoncé en 2014 que la bande dessinée tant aimée était décédée, le monde s’est arrêté.

Des rapports ont rapidement émergé indiquant que Williams s’était suicidé après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété.

Maintenant, Robin’s Wish, un nouveau documentaire, réalisé avec la bénédiction de la veuve de Williams, Susan Schneider Williams, cherche à en révéler davantage sur les causes de la mort de Robin.

Cependant, une question parmi de nombreux téléspectateurs est de savoir comment regarder Robin’s Wish. Le documentaire Robin Williams est-il disponible sur Netflix?

Le souhait de Robin

Robin’s Wish est sorti le 1er septembre 2020.

Le documentaire, réalisé avec la bénédiction de la veuve de Robin, Susan Schneider Williams, détaille les dernières étapes de la vie de Robin Williams.

Lorsque l’acteur et la bande dessinée bien-aimés sont décédés en 2014, il a été rapporté que Williams s’était suicidé après avoir souffert de dépression et d’anxiété.

Robin’s Wish révèle qu’un diagnostic posthume de démence à corps de Lewy, confirmé dans le cadre de l’autopsie de Williams, a été le moteur du déclin de Robin dans les derniers mois de sa vie.

Le souhait de Robin est-il sur Netflix

Non, Robin’s Wish n’est pas disponible sur Netflix.

Malheureusement, Robin’s Wish ne peut pas être diffusé sur Netflix.

Il n’est pas non plus disponible pour regarder via des services de streaming d’abonnement similaires tels que Hulu ou Amazon Prime.

Comment regarder le nouveau documentaire de Robin Williams

Robin’s Wish est disponible à l’achat ou à la location auprès de nombreux détaillants en ligne.

Plutôt que d’être disponible sur des services de streaming basés sur un abonnement comme Netflix, Robin’s Wish est disponible à l’achat et à la location dans les magasins numériques à la demande.

Cela inclut, mais sans s’y limiter, Google Play, iTunes d’Apple ainsi qu’Amazon Prime Video – bien que, sur Amazon, il s’agisse d’un achat distinct, plutôt que de faire partie de l’abonnement Prime standard.

Sur Amazon Prime Video aux États-Unis, Robin’s Wish est disponible à l’achat pour 12,99 $ ou en location pour 6,99 $.

Pour les fans qui espèrent regarder au Royaume-Uni, Robin’s Wish n’a pas encore été publié de ce côté de l’étang.

