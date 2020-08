Aggretsuko / Netflix

La troisième saison d’Aggretsuko vient peut-être de sortir sur Netflix, mais les fans se demandent déjà si et quand la saison 4 sera publiée.

Il ne fait aucun doute qu’Aggretsuko est l’une des séries animées les plus étranges, les plus originales et les plus divertissantes de Netflix.

Le troisième volet de la série à succès vient de sortir dans le monde entier, mais de nombreux fans, y compris moi-même, ont déjà commencé toute la saison.

Maintenant, nous nous demandons si et quand la série originale reviendra pour une quatrième saison.

Aggretsuko saison 4: statut de renouvellement

Au moment de la rédaction de cet article, Aggretsuko n’a pas été renouvelé pour une quatrième saison, ni officiellement retiré par Netflix.

Les fans de la série animée ne devraient pas encore paniquer. Compte tenu de la crise sanitaire mondiale, il n’est pas inhabituel que les producteurs ou les showrunners restent discrets sur les renouvellements.

Cependant, compte tenu de la popularité croissante d’Aggretsuko dans le monde, il est fort probable qu’une quatrième saison ait déjà été commandée par Netflix.

Personnellement, je pouvais voir Aggretsuko devenir l’un de ces types de spectacles qui se renouvellent saison après saison. Bien que nous l’espérons, nous recevrons une confirmation officielle dans les prochaines semaines.

BON PRÉTENDANT: Quand la partie 2 de la série originale sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Aggretsuko saison 4: date de sortie

Si Aggretsuko est renouvelé pour une quatrième saison, on peut s’attendre à ce qu’il soit diffusé sur Netflix en octobre 2021.

Les trois saisons précédentes de la série animée à succès se déroulent chacune sur un cycle de production (d’environ) 14 mois. Si la saison 4 se déroule selon le même calendrier, nous verrons probablement Aggretsuko revenir à l’automne 2021.

Cependant, il est également possible que la crise sanitaire mondiale affecte la production de la saison 4. Nous vous apporterons plus de mises à jour sur l’avenir d’Aggretsuko dès que plus d’informations seront révélées.

