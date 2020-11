Mexico,- La troisième journée des éliminatoires sud-américaines se joue vers Qatar 2022. Il y aura 15 matchs à CONMEBOL.

BOLIVIE vs. EQUATEUR

L’Équateur est invaincu en 11 matchs contre la Bolivie. Les 2 seules victoires des Boliviens en qualifications étaient à domicile; en 1994 et 1998. La Bolivie n’a pas ajouté de points et a été l’équipe qui a reçu le plus de buts (7GC) au début de la compétition de qualification.

Les Equatoriens ont 5 défaites consécutives sur la route et ont ajouté 1 point sur les 24 derniers possibles.

Marcelo Martins (Bolivie) enregistre 14 conquêtes en 43 matchs disputés lors des éliminatoires sud-américains, répartis sur les 4 dernières éditions (2010, 2014, 2018 et 2022).

Enner Valencia (Équateur), le meilleur buteur de l’équipe nationale, a marqué deux fois lors du dernier match contre la Bolivie. L’attaquant a marqué 4 buts dans sa 3 PJ contre la Bolivie (Amical 2014, Copa América 2015 et Qualifiers Russia 2018).

ARGENTINE vs. PARAGUAY

Ils termineront 95 duels dans l’histoire générale. L’Argentine enregistre une différence en faveur de 33 matchs. Cependant, ils n’ont pas remporté 3 matchs contre le Paraguay. Ils ont joué 18 matchs de qualification.

La Albiceleste, qui parcourt la route du Qatar 2022 avec un score idéal, a disputé 5 matchs sans perdre à domicile en qualifications. Sa dernière chute était justement contre l’albirroja 0-1 le 11 octobre 2016, au stade Mario Alberto Kempes de Cordoue.

L’Argentine a été l’équipe qui a reçu le moins de tirs au but (5) au cours des deux premiers jours en direction du Qatar 2022.

Lionel Messi (Argentine), meilleur buteur historique argentin en qualifications et au niveau mondial, a célébré 5 buts lors des 5 derniers centres contre l’équipe guarani.

Alberto Espínola (Paraguay) est la meilleure passe décisive des qualifications du CONMEBOL Qatar 2022. Le défenseur du Cerro Porteño, a contribué 3 passes, 2 tirs, 94 passes et a commis 6 infractions.

COLOMBIE vs. URUGUAY

Ils ont disputé 18 matches de qualification à la CONMEBOL: l’Uruguay s’impose dans l’histoire avec 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites.

La Colombie a perdu 1 match sur les 9 qu’elle a disputés à domicile contre La Celeste lors des éliminatoires pour l’Afrique du Sud 2010. Les deux ont été combinés avec la plus grande efficacité de but au début des éliminatoires de la Coupe du monde (27,8% et 26,7% respectivement). Los Cafeteros était l’équipe avec le plus de buts au début des premiers jours.

Luis Muriel (Colombie) a converti deux fois lors du match à domicile précédent (3-0 contre le Venezuela). L’attaquant a marqué 5 buts lors de ses 10 dernières présentations avec l’équipe nationale colombienne.

Luis Suárez (Uruguay), le meilleur buteur de tous les temps lors des éliminatoires sud-américains (24 buts), a marqué 3 buts lors du match double d’octobre.

CHILI vs. PÉROU

Ils atteindront 20 matches de qualification de la CONMEBOL. Le Chili n’a jamais perdu à domicile contre l’équipe nationale péruvienne après 9 matchs, avec 7 victoires et 2 nuls.

Le Chili a conservé les 4 derniers centres à domicile pour le record général. Arturo Vidal, le meilleur joueur de la catégorie récupération dans le match en cours, a marqué un doublé lors du dernier match à domicile contre le Pérou.

Sans compter la victoire 2-0 vs. La Nouvelle-Zélande dans le repêchage intercontinental en direction de Russie 2018, le Pérou compte 4 matchs sans gagner en qualification.

Alexis Sánchez (Chili) inscrit 2 buts en 201 minutes dans cette édition des éliminatoires. L’attaquant a 16 célébrations en 44 PJ disputées en 4 éditions (World Cup Qualifiers 2010, 2014, 2018 et 2022).

André Carrillo (Pérou), en tête du classement des buteurs des éliminatoires Qatar 2022 avec 3 buts, aux côtés de Neymar (Brésil) et Luis Suárez (Uruguay). L’attaquant a tiré 5 coups sur 2 PJ.

BRÉSIL vs. VENEZUELA

Ils disputeront le 17e match des qualifications de la CONMEBOL, avec un bilan très favorable pour l’équipe brésilienne.

Le Brésil arrive invaincu, avec une marque de 15 victoires et 1 nul. La seule égalité du “vin rouge” était 0-0, lors des éliminatoires pour l’Afrique du Sud 2010. Le Brésil a ajouté un score parfait et a été le meilleur buteur du double en octobre.

Au contraire, le Venezuela, la seule équipe sud-américaine qui n’a jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA pour adultes, n’a pas marqué de buts ni ajouté de points au début des éliminatoires sud-américains en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Neymar (Brésil) a marqué 3 buts, fourni 2 passes décisives et a été le footballeur avec le plus grand nombre de tirs lors du double match d’ouverture. L’attaquant brésilien accumule 64 annotations en 104 PJ avec son sélectionné.

Salomón Rondón (Venezuela) est le meilleur buteur historique de l’équipe nationale de Vinotinto (30 buts en 80 PJ). Il a de nouveau été convoqué par l’entraîneur José Peseiro pour jouer le double rendez-vous en novembre.

