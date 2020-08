Movistar + a organisé ce jeudi la conférence de presse pour la quatrième saison de ‘Skam Spain’, qui premières le 3 septembre avec le premier clip. La fiction pour adolescents produite par Zeppelin TV prend fin avec les nouveaux épisodes, cette fois avec Amira, le personnage joué par Hajar Brown.

Dans la présentation, à laquelle FormulaTV est venu pratiquementLes protagonistes de «Skam España» étaient présents, ainsi que Begoña Álvarez, réalisatrice de la série, et Rafael Taboada, producteur exécutif de Movistar +. « Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça ne l’a été parce que nous sommes censés connaître Amira depuis deux ans« , A reconnu Hajar Brown. » Cela a été un défi, j’ai toujours eu besoin et voulu des références similaires à moi, avec ma lutte et que c’est moi qui devais franchir le pas … c’est un honneur de faire une série avec ces gens « , il admit.

Les protagonistes de la quatrième saison de ‘Skam Spain’

Irene Ferreiro a indiqué que «Cris a beaucoup évolué et c’est à lui de continuer à évoluer. Il va relever des défis à la fois en tant qu’amitié et en tant que couple pour voir comment il résout« Quand j’ai commencé ils m’ont demandé ce que je voulais voir dans une série et j’ai dit que la bisexualité et les femmes fortes, et ils m’ont tout donné », se vantait-elle fièrement. Rizha, pour sa part, a rappelé que « c’était très, très fou » elle arrivée à la fiction. Alba Planas, à distance depuis le tournage de son prochain film, a indiqué que « Eva va continuer à passer un bon moment, elle va récupérer un peu Eva de la première saison et elle va la gâcher un peu« , a-t-il laissé entendre. » Il va rouler différemment, peut-être pas tellement « , at-il ajouté plus tard.

L’acte a également servi à clore la troisième saison avec Nicole Wallace et Celia Monedero, protagonistes avec leurs rôles de Nora et Viri respectivement. « J’ai beaucoup apprécié », a reconnu le premier, laissant entendre que dans le quatrième « nous n’avons plus à souffrir ». « Je ne veux jamais m’éloigner de cette équipe », a admis le second.

Devenez référentes féministes

Lors de la conférence de presse, le IIIe prix CIMA TV récemment reçu par «Skam Espagne» a été mis en avant. « Le meilleur prix qu’ils auraient pu nous donner était que« a déclaré Nicole Wallace au nom de ses collègues. » Nous sommes heureux que l’association des femmes cinéastes ait remarqué une série comme celle-ci, car nous nous sommes concentrés sur des questions telles que la toxicité dans les relations. Nos filles ont un message féministe, une fraternité et de l’empathie« , a souligné Begoña Álvarez.

« Nous sommes un très petit groupe de personnes qui font quelque chose de très grand. Pour voir comment nous avons grandi et comment ils ont littéralement grandi, c’est une satisfaction car ce qui est dit est très beau et très important », a ajouté le réalisateur. « ‘Skam’ est une véritable série sur les adolescents qui se rapproche de leur réalité« , a estimé Rafa Taboada.

Esprit de « rembobinage » face au coronavirus

Sur l’émergence du COVID-19, les acteurs ont joué dans une vidéo expliquant que la série revient « comme toujours » et avec un esprit de « rembobinage » dans le temps comme s’il n’y avait pas eu de pandémie. « Cela nous a pris beaucoup de choses et nous pensons que ‘Skam’ peut être un bastion pour faire demi-tour et voir tout ce qu’une génération a perdu », a déclaré Taboada.

« Vous avez manqué beaucoup de choses et nous ne voulons pas que vous manquiez ça aussi », ont indiqué les acteurs, faisant référence au fait que dans la série les événements ne se produiront plus « en temps réel » et l’EvAU et la fin du cours seront reflétés. « Nous nous nourrissons beaucoup des fans et des acteurs et nous pensons qu’ils ont été tellement perdus qu’il n’était pas juste qu’ils aient également manqué cela, même si ce n’est plus le Ramadan, par exemple », a précisé Begoña Álvarez.

Les gars de ‘Skam Spain’

L’événement a également présenté le reste de la distribution de «Skam Spain» via une connexion à distance. Dani, le personnage de Lucas Nabor, gagnera beaucoup de poids dans la saison quatre. « Des choses vont lui arriver qui feront monter ses émotions, nous verrons un Dani plus drôle et plus sensible« , a expliqué l’acteur.

Beaucoup de choses ont changé les protagonistes de ‘Skam Spain’ depuis les premières saisons

Fernando Lindez, l’acteur qui joue Alejandro, a également avancé ses nouvelles: « Le personnage a beaucoup évolué. Au début, il était plus préoccupé par son apparence et conditionné par le leadership qu’il avait et son évolution de l’adolescence à la jeunesse mature qui montre sa sensibilité et sa simplicité ça va être très intéressant. «

« La première saison a tout vu depuis une petite fenêtre, ils nous ont cachés, et quand nous avons quitté le soutien des fans était incroyable« a rappelé Alejandro Reina, interprète de Lucas. » Avec tout ce qui s’est passé, la série est restée très à moitié et que maintenant nous pouvons la reprendre, c’est un cadeau « , at-il ajouté.

L’avenir des filles ‘Skam’

A la demande de journalistes accrédités, les actrices ont imaginé l’avenir de leurs personnages, à commencer par Nicole: «J’aimerais voir Nora travailler comme journaliste à New York ou quelque part aux Etats-Unis, très sûre d’elle, calme et heureux ». Celia, pour sa part, veut voir Viri « s’aimer et s’amuser, faire la carrière qu’elle aime et ne pas bouger pour de l’argent ». « Ce serait cool si Cris trouvait sa vocation et qu’il y ait un mariage », a déclaré Irene. Enfin, Hajar était confiant: « Amira ne m’inquiète pas beaucoup car, si elle va toujours avec cette force avec laquelle elle va, elle s’en sortira bien. » « Et que nous continuons tous ensemble », a conclu Nicole Wallace.

« Il y a beaucoup de gens qui veulent une cinquième saison », a admis Taboada, qui à son tour était ouverte au retour d’un personnage du passé dans les derniers épisodes. « Quatre saisons étaient parfaites et l’histoire se termine. Tout ce qui vient derrière il y aura le temps de décider, mais le voyage de ‘Skam’ se termine cette saison« , a-t-il assuré. » Il est également vrai qu’au fur et à mesure que nous ouvrons les personnages et que nous approfondissons, vous ouvrez de nouveaux melons et notre partie fan ne veut pas que cela se termine « , a reconnu Begoña Álvarez.