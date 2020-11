La série ‘Les morts qui marchent’ est peut-être l’un des plus importants à la télévision de ces dernières années, car il a relancé l’attente d’épisodes hebdomadaires contrairement aux plateformes de streaming, en plus de faire revivre le genre de des morts-vivants, qui a été oublié, mais peut-être peu de gens savent qu’il y a une école de zombies dans «The Walking Dead».

Dans le genre des zombies, il existe un grand nombre de variantes, allant du zombie classique, lent et pas très intelligent, que le réalisateur a popularisé George A. Romero avec “ La nuit des morts-vivants ” et il y en a aussi qui sont beaucoup plus rapides et mortels comme dans les films «World War Z» ou «28 jours plus tard», mais dans le cas de «The Walking Dead», il reprend le zombie classique qui marche pas à pas et bien qu’il ne soit pas très rapide, le grand nombre de zombies est ce qui le rend plus mortel.

Peu de gens savent peut-être que eIl y a une école de zombies sur ‘The Walking Dead’, puisque les figurants qui rejoignent la série en tant que zombies doivent suivre un “cours” où on leur apprend à marcher et à agir comme de vrais morts-vivants, en plus d’avoir un salaire assez acceptable, eh bien gagner environ 600 $ pendant deux jours de tournage.

Comme vous pouvez le voir, les zombies qui apparaissent dans la série agissent de la même manière, ce qui a été une constante tout au long de la série et non seulement dans “ The Walking Dead ”, mais aussi dans les dérivés de cette série sur le réseau AMC tels que ‘Fear: The Walking Dead’ ou ‘The Walking Dead: World Beyond’ qui sont devenus un excellent complément à ce monde post-apocalyptique.