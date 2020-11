La série de Arrowverse Ils sont l’un des plus aimés du genre des super-héros, car il a rejoint plusieurs programmes, en plus de développer de grandes histoires à partir desquelles des séries indépendantes telles que “ Superman et Lois ” ont émergé, qui sortira bientôt, mais un nouveau scandale émerge de cette émission, car il a été récemment révélé qu’un écrivain avait été renvoyé de ‘Superman et Lois’ pour ne pas être d’accord avec certaines idées.

Le personnage de Superman joué par Tyler Hoechlin il était un personnage mineur de la série ‘Super Girl’, mais petit à petit, il est devenu l’un des plus importants des Arrowverse, il a donc été décidé de faire une série solo où sa vie serait montrée aux côtés de Lois Lane, en plus de mélanger sa vie de père et de défenseur de la terre .

A travers ses réseaux sociaux l’écrivain Nadria Tucker éleva la voix et confirma que ce l’écrivain a été renvoyé de “ Superman et Lois ” pour, apparemment, montrer le manque de personnages féminins, en plus des questions raciales, puisque seuls les personnages afro-américains sont présentés comme les «méchants» de la série:

“Mercredi, j’ai reçu la nouvelle que mon contrat avec ‘Superman et Lois’ ne serait pas prolongé, mes services ne sont plus nécessaires, mon esquisse et mon brouillon sont insatisfaisants, ceci, après des mois à m’assurer que les seuls visages noirs sur l’écran ne soyez pas des méchants, de moi présentant des histoires pour des personnages féminins. “

Quelques nouvelles personnelles: mercredi, j’ai appris que mon contrat sur Superman et Lois ne serait pas prolongé, que mes services n’étaient plus nécessaires, mon plan et mon brouillon étaient inférieurs (évidemment je ne suis pas d’accord avec ce dernier bit lol). Ceci, après des mois où j’ai signalé des blagues #metoo dans le dialogue 1/2 – Nadria✨👑 (@NadriaTucker) 6 novembre 2020

Malgré ces propos, le réseau n’a fait aucune déclaration concernant les propos de Nadria Tucker, mais on s’attend à ce qu’une position soit rendue publique concernant le départ de ce scénariste.