Plagiat, hommage ou simple curiosité? La série sud-coréenne ‘Mr. Cœur ‘ a surpris ses adeptes espagnols en trouvent soudain que le bouclier Athletic est apparu par surprise sur leurs écrans.

La série, qui tourne autour de la vie d’un groupe d’adolescents dédiés au sport haut niveau dans une école privée, Il a pris le bouclier de l’équipe basque et l’a mis tel quel comme emblème de l’école des protagonistes.

Je regarde une série coréenne et il s’avère que le bouclier de l’école me sonne ET ILS ONT PRIS L’ATHLÉTISME DE BILBAO ET L’ONT PLANTÉ LÀ COMME QUI NE VEUT PAS LA CHOSE. pic.twitter.com/tmoUsiUjlg – traversée de viper ✨🌸🐍 (@jennscarlett) 17 octobre 2020

La série ‘Mr. Heart ‘est disponible dès maintenant pour le visionner en streaming via la plateforme Rakuten, qui a fait en sorte que les premiers utilisateurs le remarquent sur Twitter.

Les producteurs ont pris le bouclier préservant les couleurs et au pont emblématique de San Antón et à l’arbre de Gernika, et seulement changé les lettres pour l’adapter à l’école de la série.

Sur Twitter, en réponse au message du utilisateur @jennscarlett qui a averti de l’apparition du bouclier, d’autres utilisateurs ont également rappelé qu’Athletic s’était également faufilé dans les premiers tours de «Champions», la série légendaire d’Oliver et Benji.

Freaking là-bas, saviez-vous qu’il apparaît également dans les premiers mamgas d’Oliver et Benji? De plus, son créateur a visité San Mamés il y a près de 3 ans. pic.twitter.com/cw9ESGtq1g – Soldat de 1ère classe Mako Bigcan (@ bigcan22) 18 octobre 2020

On sait qu’en raison de son idiosyncrasie, l’Athletic est un club connu dans le monde entier, mais nous ne pensions pas qu’il inspirerait une série coréenne.