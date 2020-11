Mexico.- Lors de la 3e journée de formation pédagogique du Réseau Familial, une conférence a eu lieu sur la liberté de décider et l’importance de bien choisir.

Sur cet aspect, Rodrigo del Val Martín, auteur du livre «35 phrases auxquelles vos parents ne veulent pas répondre”A partagé ses recherches et son argumentation sur le véritable pouvoir de décider.

Dans la première des trois séances de discussion, il s’est concentré sur la phrase, c’est ma vie c’est la liberté! se référant à la liberté dont certaines féministes parlent de promouvoir l’avortement.

Pour cette raison, il a souligné que la vraie liberté nécessite une analyse; non seulement la volonté, mais aussi la raison, que cela me convienne ou non et la conscience, je dois le faire ou non.

Par conséquent, il a souligné que la vraie liberté consiste à apprécier et à se sentir bien après avoir exercé cette liberté.

“Le plus haut niveau de liberté c’est savoir choisir la meilleure option ».

En conséquence, a-t-il expliqué: être «pro choix» n’est pas la même chose qu’être «pro bon choix». Et cela s’applique à toutes les décisions que nous prenons dans la vie.

Je n’ai pas peur d’enseigner la sexualité à mes enfants.

À cet égard, l’auteur a fait valoir qu’il n’était pas faux d’enseigner la sexualité aux enfants. Cependant, il a critiqué le fait que les programmes actuels ne disent pas toute la vérité aux adolescents et leur cachent souvent des informations.

Pour cela, il a montré les chiffres des maladies sexuellement transmissibles, puisque les autorités se concentrent sur la promotion uniquement de l’utilisation des préservatifs, quand cela ne les protège pas du virus du papillome humain, par exemple.

Il a mis l’accent sur toutes les facultés humaines et les a poussées à prendre des décisions plus compétentes.

De leur côté, les coordinateurs du programme «Apprendre à aimer» du Family Network au Mexique ont invité à suivre les discussions sur l’éducation globale destinées aux enseignants et aux parents.

“Notre objectif est d’éduquer les enfants et les adolescents dans une perspective intégrale axée sur leur liberté et le renforcement de leur caractère.”

