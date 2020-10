Mexico.- Devant la commémoration du jour des fidèles décédés, l’Église catholique a fourni une allocation de célébration à la maison pour prier pour les êtres chers qui sont décédés l’année dernière. En raison de la pandémie, les autorités sanitaires et religieuses du Mexique ont demandé que les proches ne se rendent pas aux panthéons ou aux célébrations de masse dans les temples.

«Chers frères, depuis que nous avons eu des nouvelles de la propagation de la pandémie dans la géographie mondiale et de son arrivée dans notre pays, nous avons vu des situations de souffrance et d’innombrables décès dus au COVID-19. Pour cette raison, à l’approche de la date à laquelle la liturgie de l’Église commémore la célébration des fidèles défunts le 2 novembre, nous voulons, en tant que chrétiens, nous rassembler à la table sacrée, nous réunir et être en présence du Seigneur qui anime et soutient notre espérance. ».