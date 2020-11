Mexico.- L’Église catholique mexicaine a exprimé sa préoccupation après l’approbation au Sénat de la République de la décision qui légaliserait la marijuana dans sa commercialisation, en particulier à des fins récréatives.

«Nous nous référons à ce que l’on appelle« usage récréatif »et non à des dérivés de maladies. L’initiative a été votée au milieu de manifestations exclusivement par des groupes qui voulaient sa légalisation, sans débat public pluriel et, surtout, sans écouter les spécialistes en la matière », a critiqué l’épiscopat national.

Par une déclaration, la Conférence des évêques du Mexique (CEM) a affirmé que l’approbation «génère des préoccupations légitimes. À propos de l’usage récréatif de la marijuana et d’autres produits psychoactifs dérivés du cannabis. Les professionnels de la santé et de nombreuses personnes qui ont été des consommateurs, témoignent que son utilisation, quelle qu’en soit la quantité et la présentation, réduit considérablement le contrôle sur leurs propres actions et met le consommateur en danger pour lui-même et pour les autres ».

Ils affirment que l’initiative ne s’attaque pas au problème de fond, une politique de promotion et de protection de la santé est abandonnée pour satisfaire les intérêts de quelques-uns.

«Les souhaits individuels d’un groupe importaient davantage et le prix des conséquences était payé pour tous, mais surtout pour les enfants et les jeunes. L’indifférence de certains était plus importante que la responsabilité collective du bien-être de la majorité », a-t-il souligné.

Les évêques catholiques se demandent quelles sont les véritables motivations qui guident les autorités et les législateurs pour approuver ces initiatives; «Maintenant, on parle de cannabis. Demain, il y aura d’autres problèmes dans lesquels quelques-uns peuvent affecter le bien-être de tous ».

L’Église a réitéré que l’initiative approuvée ne traite pas des dommages à la santé causés par l’utilisation croissante de la marijuana; il ne traite pas non plus des effets sur les familles, par les jeunes consommateurs de drogues.

La légalisation d’un stupéfiant, que ce soit celui-ci ou un autre, signifie tourner les yeux et ignorer les besoins réels de la société, et plus encore dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, de la crise économique et de la crise d’insécurité.

Enfin, les évêques ont exhorté les citoyens à prendre une position responsable face aux conséquences qu’ouvre la possible légalisation du cannabis:

“Nous exhortons particulièrement les adolescents et les jeunes à ne pas se laisser emporter par la permissivité suscitée par ces normes qui permettent de droguer les citoyens”, a-t-il conclu.

LEE La légalisation de la marijuana causera de graves dommages: spécialiste

Information de VCNoticias

ebv