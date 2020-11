Nombreuses et variées sont les options que November apporte dans le domaine des séries, des thrillers et comédies diverses à l’action violente dans la pègre londonienne de Gangs of London ou à une revue de l’histoire contemporaine du retour de The Crown. Les plateformes et les chaînes sont livrées avec des premières dans un mois qui devrait être compliqué en termes de confinements et dans lequel il sera bon d’avoir des renforts pour rendre les confinements plus supportables. Parmi toutes les premières et les retours de novembre (que vous pouvez consulter dans notre calendrier), nous vous recommandons d’essayer cette sélection.

Roadkill

Minisérie britannique avec casting de luxe avec Hugh Laurie (House), Helen McCrory (Peaky Blinders) et Sidse Babett Knudsen (Borgen). Les quatre chapitres de ce thriller politique se concentrent sur Peter Laurence, un haut responsable du gouvernement conservateur britannique qui a l’ambition de grimper plus loin. Sa vie se complique lorsque des histoires compromettantes du passé menacent de se révéler. Le protagoniste fait face à trois femmes, une journaliste, une jeune femme qui prétend être sa fille et un Premier ministre avec qui il n’a pas de très bonnes relations. Corruption et politiciens avec un sens moral plutôt laxiste dans une série House of Cards.

Où et quand le voir? Première sur Movistar Seriesmanía le 2 novembre.

Toutes les créatures, grandes et petites

Évasion à l’anglaise dans un doux drame dans les Yorkshire Dales. Cette série est une nouvelle adaptation des romans du vétérinaire et écrivain James Herriot qui ont déjà été portés au petit écran dans un classique de la télévision britannique. Suivez les aventures d’un jeune vétérinaire nouvellement diplômé qui trouve du travail en tant qu’assistant vétérinaire rural dans une ville du nord de l’Angleterre. En ces temps compliqués et incertains, la tranquillité qui transpire et même la prévisibilité de ses intrigues sont presque thérapeutiques et font involontairement un sourire. Aussi, quels beaux paysages.

Où et quand le voir? Le mardi 3 dans Filmin (avec version doublée et sous-titrée).

Nasdrovia

Leonor Watling et Hugo Silva jouent dans ce genre de croisement entre la comédie aux antécédents criminels de Barry, la rupture du quatrième mur et l’impudence de Fleabag. Les protagonistes sont un couple d’avocats divorcés à succès qui décident de changer leur vie et de quitter le monde trouble dans lequel ils se déplacent pour ouvrir un restaurant de cuisine russe avec un chef spécialisé dans cette cuisine. Cependant, des problèmes les hanteront lorsque la mafia russe découvrira l’endroit et vérifiera qu’ils se sentent comme dans la mère patrie. L’humour (assez noir) découle des situations délirantes dans lesquelles ils sont impliqués et de ces clins d’œil au spectateur à travers le personnage de Watling. Très divertissant.

Où et quand le voir? Movistar + le lance le vendredi 6 au rythme de deux épisodes hebdomadaires jusqu’à la fin des six de sa première saison.

ParAnaMilan

L’actrice Ana Milan a profité de l’enfermement pour se souvenir et, accessoirement, divertir le staff en racontant certaines de ses anecdotes les plus mémorables sur les réseaux sociaux. Ces anecdotes seront le point de départ d’une comédie qui mêle réalité et fiction et qui raconte l’histoire d’une Ana Milan sur le point d’épouser l’amour de sa vie et de tourner un film en tant que protagoniste dont la vie la surprend par un changement. bien sûr, cela la laisse sans mariage et sans film. Nous ne connaissons pas beaucoup plus de détails sur ce projet, mais avec cela, nous sommes déjà curieux.

Où et quand le voir? Le dimanche 8 sur Atresplayer Premium.

Base lunaire 8

Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly sont les protagonistes et co-créateurs de cette comédie à l’humour très particulier. Dans la tendance de cette saison de séries qui regardent la course spatiale ou le travail des astronautes (on voit qu’on a envie de fuir ce monde quel qu’il soit), ils incarnent trois hommes qui s’entraînent comme astronautes dans un simulateur lunaire situé en le désert de l’Arizona où ils doivent faire face à des situations qu’ils pourraient trouver sur la Lune. Si cela rejoint leur humour, c’est assez drôle en raison des situations absurdes auxquelles ils doivent faire face et de leurs manières d’être particulières.

Où et quand le voir? Un épisode hebdomadaire du lundi 9 dans Movistar Series.

Industrie

Lena Dunham produit et réalise le premier épisode de ce drame HBO / BBC dans le monde de la haute finance qui suit un groupe de jeunes diplômés qui luttent pour se frayer un chemin dans le monde financier exigeant de Londres peu après le crash de 2008. Les jeunes rivalisent pour gagner leur continuité au prestigieux Pierpoint & Co. Tout se passe dans un monde extrêmement compétitif. La série explore les questions de genre, de race ou de classe à travers l’ambition de ces jeunes et les relations entre eux et avec leurs supérieurs. Son début est assez puissant, très précis et avec des rebondissements de l’épisode 1. Cela promet.

Où et quand le voir? A partir du mardi 10 sur HBO Espagne.

Matériel pour adultes

Les critiques britanniques ont applaudi cette mini-série de Channel 4 axée sur le monde du porno. L’histoire suit une femme de 33 ans, ancienne star de X-movie, mère de trois enfants, très respectée dans son travail et bonne connaisseuse de l’industrie. Maintenant, il fait ses derniers pas dans un monde qui est passé du DVD à Internet et aux médias sociaux. Après sa première au Royaume-Uni, The Guardian a souligné comment la série trouve même de la place pour l’humour et son succès à refléter le monde du porno d’une manière qui n’est ni extrêmement sordide ni glamour.

Où et quand le voir? Les quatre chapitres seront disponibles sur Filmin le 10.

Favoris Midas

Mateo Gil dirige ce thriller dans lequel Luis Tosar incarne Víctor Genovés, un homme d’affaires puissant qui fait du chantage à une organisation mystérieuse qui se fait appeler la favorite de Midas: si vous ne payez pas une grosse somme d’argent, ils tueront une personne au hasard. à l’endroit et à la date qu’ils disent, avec de nouvelles victimes tous les quelques jours jusqu’à ce que je paie. Alors que Genovés est exposé au dilemme moral de porter ces morts sur sa conscience, il doit également faire face aux échelons supérieurs qui semblent dérangés par le journal appartenant à son groupe de médias.

Où et quand le voir? Netflix lance les six épisodes le vendredi 13.

La Couronne

Quatrième saison de la série qui raconte la vie d’Elizabeth II d’Angleterre. L’intrigue entre à la fin des années 1970 et au début des années 1980 pour passer en revue les moments clés de l’histoire des familles royales britanniques et britanniques. Margaret Thatcher devient Premier ministre, et les tensions entre elle et la reine seront évidentes, et plus encore alors que le pays se dirige vers la guerre des Malouines. Sur un autre flanc, le prince Charles vivra sa relation avec la jeune Diana Spencer, un conte de fées pour le peuple britannique qui cachait une réalité différente à l’intérieur. Gillain Anderson comme Thatcher et Emma Corrin comme Diana rejoignent le casting de cette saison très attendue. La qualité des scripts, des performances et surtout de la production est garantie.

Où et quand le voir? Le dimanche 15, sur Netflix.

Gangs de Londres

Action et violence en abondance dans la pègre de Londres. Gareth Evans est responsable de cette production avec certaines des meilleures chorégraphies d’action qui ont été vues ces derniers temps sur le petit écran. L’intrigue suit l’histoire de Sean Wallace, l’homme qui vient d’hériter du contrôle de l’un des principaux clans criminels de Londres après la mort de son père. Tout en essayant par tous les moyens de découvrir qui a tué son père, il est contraint de renouer ses alliances avec d’autres groupes criminels pour tenter de maintenir le fragile équilibre qui préside à cette pègre. Pour cela, il aura l’aide du mystérieux Elliot Finch, un homme auquel personne n’avait prêté attention jusqu’à présent.

Où et quand le voir? Sur Starzplay à partir du dimanche 15 avec des chapitres hebdomadaires.

Parlement

Série française dans la veine d’autres grandes comédies politiques comme Veep, The Thick of It ou encore l’espagnol Vamos Juan. Dans ce cas, le regard est dirigé vers le Parlement européen, un monde étrange pour le nouveau venu Samy, le nouvel assistant parlementaire d’un eurodéputé français avec une grande capacité à éviter les problèmes et les complications. Samy devra réussir à trouver des alliés qui expliqueront comment les choses fonctionnent dans une Europe où chacun veille sur ses propres intérêts. La série a été un succès en France et les premiers chapitres ont pu être vus au Serielizados Fest. Plutôt amusant.

Où et quand le voir? Les 10 chapitres seront disponibles sur Filmin le mardi 24.

30 pièces

Dans une ville reculée, exilée par le Vatican, arrive le Père Vergara, exorciste, boxeur et ex-détenu. Et avec cela, des problèmes: soudain, une série de phénomènes paranormaux commencent à se produire dans cette ville tranquille. Le maire, Paco, et le vétérinaire, Elena, vont essayer de révéler ce qui se passe et la signification d’une pièce que Vergara cache et qui semble avoir à voir avec une bataille mondiale pour le contrôle des 30 pièces pour lesquelles l’apôtre Judas a trahi à Jésus de Nazareth. Alex de la Iglesia est le créateur et réalisateur de cette série dont la bande-annonce (et les premières critiques) pointe vers une histoire très en phase avec ses autres créations: la terreur (avec ses monstres et ses excès habituels) et des touches d’humour noir. Il a de très bons ingrédients, il va falloir voir le résultat.

Où et quand le voir? À partir du dimanche 29 novembre sur HBO Espagne.

Des

David Tennant est le protagoniste de cette mini-série britannique qui raconte l’histoire du tueur en série Dennis Nilsen, un officiel qui, entre 1978 et 1983, a tué 15 personnes qu’il connaissait dans les rues de Londres. Il a gagné leur confiance, leur a offert de la nourriture ou un logement, puis les a tués. Ils étaient généralement sans abri et expulsés de la société en ces années de crise économique. Le problème est que lorsque Nilsen a été capturé en 1983, il n’y avait aucun moyen de trouver l’identité de ses victimes, obligeant la police à mener l’une des plus grandes enquêtes pour traquer le meurtrier de l’histoire du Royaume-Uni. , bien que dans ce cas ce qui était recherché n’était pas le meurtrier, mais l’assassin. Outre l’histoire, la performance de Tennant est impressionnante, c’est vraiment effrayant.

Où et quand le voir? Les trois chapitres peuvent être vus sur Starzplay à partir du dimanche 29.

Autres premières et retours en vedette en octobre

Suivant

Première. Jour 2 à Fox.

Romulus

Première. Jour 7 sur HBO Espagne.

Dash et Lily

Première. Jour 10 sur Netflix.

Interrogatoire

Première. Jour 10 à Calle 13.

Le bon docteur

Quatrième saison. Jour 10 à AXN.

Un enseignant

Première. Jour 11 sur HBO Espagne.

Soupçon

Première. Jour 12 sur SundanceTV.

Âmes soeurs

Première. Jour 12 à AMC.

La liste noire

8ème saison. Jour 14 à Movistar Series.

Matière noire

Deuxième Saison. Jour 17 sur HBO Espagne.

Groupe de recherche

Troisième saison. Jour 17 sur TNT.

Un endroit pour rêver

Deuxième Saison. Jour 27 sur Netflix.

L’hôtesse de l’air

Première. Jour 27 sur HBO Espagne.

Les Simpsons

22e saison. Jour 27 à Disney +.

Centre de Bagdad

Première. Jour 30 à Movistar Seriesmanía.

