Il est temps pour Brandy et Monica de passer au micro. Le dernier affrontement de Verzuz sur Instagram Live mettra en vedette les deux icônes du R&B alors qu’ils s’affronteront en chantant leurs plus grands succès. Brandy et Monica étaient autrefois l’un des duos les plus chauds de la musique avec la sortie de leur single Platinum n ° 1 «The Boy is Mine», mais leur relation difficile remonte avant même la sortie de la chanson.

Cette bataille de Verzuz en sera une pour les livres d’histoire alors que ces deux artistes légendaires se réunissent (virtuellement) pour chanter leur cœur et écraser le boeuf restant pour de bon. En l’honneur de l’occasion, nous revenons sur certains des moments les plus marquants de la relation de longue date entre Brandy et Monica.

Monica et Brandy jouent sur Good Morning America en 2012 | Fred Lee / Walt Disney Television via .

Première (et unique) représentation télévisée de Brandy & Monica dans «The Boy is Mine»

La performance en duo de Brandy et Monica dans «The Boy is Mine» aux VMA de 1998 aurait dû être une occasion monumentale. La chanson avait atteint le sommet des charts, et Brandy et Monica étaient parmi les noms les plus chauds de la musique. Mais tout n’allait pas bien dans les coulisses.

Monica aurait été furieuse après que Brandy ait interprété le tube dans The Tonight Show par elle-même, et Brandy était contrariée que Monica prenne le titre de la chanson pour son nouvel album. Les deux ne se sont même pas vus tout au long du processus d’enregistrement, alors quand ils se sont réunis pour interpréter le succès du Billboard aux MTV Video Music Awards, c’était la première fois qu’ils se retrouvaient face à face après la sortie du duo.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les deux hommes se sont battus dans les coulisses des VMA, ce que Monica a confirmé des années plus tard en 2012, disant à Angie Martinez de Hot 97 qu’elle avait «mis la main» sur Brandy lors de la remise des prix. Lors de la même tournée d’interviews à la radio, Monica a déclaré à WZMX que leur bœuf était moins une pure haine l’un pour l’autre et davantage dû au fait qu’ils étaient tous les deux adolescents et ne savaient pas comment gérer le fait d’être avec des personnes avec lesquelles ils n’étaient pas en contact. « Nous étions jeunes. Nous pouvions à peine rester dans la chambre les uns avec les autres. Ce n’était en aucun cas de la jalousie ou de l’envie », a-t-elle déclaré. «Elle et moi sommes des opposés polaires et au lieu d’embrasser cela, nous avons utilisé nos différences comme des raisons de ne pas être entre nous.»

«The Boy is Mine» remporte un Grammy

C’est dommage que « The Boy is Mine » ait été entouré de tant de drames compte tenu du succès de la chanson. Lorsqu’il a atteint le sommet du classement Billboard Hot 100, il a réalisé quelque chose que seuls les Beatles avaient fait, c’est-à-dire sauter du bas du Top 20 à la première place. En moins de deux mois, le single a été certifié double platine, s’étant vendu à plus de 2 millions d’exemplaires.

Aux Grammys de 1999, «The Boy is Mine» a été nominé pour trois catégories, dont Record of the Year. Le disque de l’année est allé à Céline Dion pour «My Heart Will Go On» et la meilleure chanson R&B est allée à Lauryn Hill pour «Doo Wop (That Thing)», mais Brandy et Monica sont reparties avec la meilleure performance R&B d’un duo ou d’un groupe avec prix Vocals à la fin de la nuit.

Brandy et Monica se réunissent pour « The Boy is Mine »

Lorsque Monica et Brandy ont commencé à rafistoler publiquement leur relation en 2012, il ne restait plus qu’une chose à faire pour compenser le drame derrière leur performance VMA de «The Boy is Mine»: se réunir et interpréter ensemble en tant qu’amis et non ennemis. Soul Sessions de V103 à Atlanta a réuni les deux divas sur scène pour la première fois en plus d’une décennie, et leur performance de «The Boy is Mine» n’était que la deuxième fois que les deux chantaient la chanson ensemble sur scène. À ce jour, cette performance est la dernière fois que les deux ont fait la chanson ensemble.

Réunion temporaire de Brandy et Monica

En 2012, Brandy et Monica se sont réunis pour enregistrer une nouvelle chanson ensemble et relancer leur carrière solo. «It All Belongs to Me» est une chanson stimulante pour toutes les femmes et celles qui cherchent à prendre en charge leur vie et leurs relations. Le duo a fait la promotion de la chanson avec des performances télévisées sur The Tonight Show, Good Morning America et Live! Avec Kelly, et également arrêté par des émissions de radio comme The Breakfast Club pour parler de tout. Le duo avait même l’intention de tourner ensemble, mais ces plans ont rapidement échoué.

Bœuf pour l’anniversaire de Whitney Houston

Après avoir apparemment écrasé leur bœuf après « It All Belongs to Me », les deux ont relancé leur querelle en 2016 lorsque Brandy a répondu « Chile, bye » à un fan lui demandant de relever le défi « So Gone » basé sur le succès de Monica en 2003. Monica a répondu au commentaire sur The Real, disant qu’elle est une personne plus grande et meilleure maintenant qui ne s’accroche pas à la négativité. Brandy s’est moqué de son attitude positive sur les réseaux sociaux, l’appelant rien de plus qu’un faux front.

L’année suivante, Brandy et Monica ont rendu hommage à feu Whitney Houston pour son anniversaire. Brandy entretenait une relation étroite avec Houston (qui jouait à ses côtés dans Cendrillon), mais les commentaires sur son message étaient envahis par ce qu’elle appelait les «fans maléfiques de Monica». Elle a ajouté: « C’est tellement de choses que je peux publier sur des choses haineuses qu’ils me disent… mais je n’aurai jamais le temps pour ça. »

L’année dernière, cependant, il est apparu que les deux avaient recommencé à reconstruire leur relation de travail, alors qu’ils faisaient équipe aux côtés d’artistes comme Ashanti et Keri Hilson pour la tournée de concerts Femme It Forward de Live Nation. Maintenant, avec leur bataille tant attendue de Verzuz à quelques heures de là, cela pourrait être le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de Brandy et Monica.