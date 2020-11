Les histoires d’horreur créées par le producteur Ryan Murphy continueront de choquer les téléspectateurs, mais maintenant ce ne sera pas seulement avec AHS, mais aussi avec son spin-off, mais la nouvelle qui ravira certains fans est que plusieurs acteurs de ‘American Horror Stories ‘sont des stars originales de’ American Horror Story ‘.

En mai, Murphy a annoncé le développement de cette nouvelle émission qui comportera des anthologies d’horreur, mais chacune ne durera qu’un épisode et non une saison complète, cependant le réalisateur n’a pas donné plus de détails sur ce projet, seulement que pour les États-Unis, il sera disponible sur HULU; bien qu’un nouvel aperçu ait finalement été révélé cette semaine.

À travers son compte Twitter, Ryan Murphy a publié la première affiche officielle de l’affiche où le visage d’une femme est vu avec un trou au milieu du visage blanc où se trouve une toile d’araignée, tandis que le reste de son corps est totalement noir. Accompagné de cette image, un message a été publié indiquant qu’une “ partie des acteurs de ‘American Horror Stories’ sera du casting de AHS (American Horror Story), mais il n’a pas été dit exactement qui apparaîtra.

“C’est le spin-off d’AHS. Nous faisons 16 épisodes autonomes d’une heure qui plongent dans les mythes, les légendes et les traditions de l’horreur … beaucoup de ces épisodes mettront en vedette des stars de l’AHS que vous connaissez et aimez. Plus à suivre. . “, lit-on dans la publication.

Quant à sa première, on pense qu’elle pourrait être en 2021 la même que la dixième saison de AHS, qui a été retardée par la pandémie de coronavirus. Il faudra donc être à l’affût des futures mises à jour de cet ambitieux projet.