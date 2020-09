Mexico.- Cinq musées de la Institut national des beaux-arts (INBAL) ont ouvert leurs portes ce mercredi, dans le Palais des Beaux Arts Vous pouvez déjà visiter le musée national d’architecture et la zone murale.

En plus des beaux-arts, ils ont également ouvert les musées nationaux d’art, la peinture murale Diego Rivera et le Nacional de San Carlos, situés dans le centre historique.

Après cinq mois de fermeture par la pandémie COVID-19, le ministère fédéral de la Culture réactive les lieux culturels du pays de manière sûre et ordonnée, a-t-il été rapporté dans un communiqué de presse.

Les musées susmentionnés ainsi que le Palacio de Bellas Artes accueillent le public en mettant en œuvre les protocoles d’hygiène émis par le ministère de la Santé, dans le but que les personnes qui les visitent puissent se sentir en sécurité.

Le filtre sanitaire (tapis désinfectant, gel antibactérien et mesure de la température) a été mis en place, en plus de s’assurer que la distance saine est respectée, et masque obligatoire. La signalisation de l’itinéraire indiquée par les salles et les espaces ouverts doit également être respectée.

Dans le cas où quelqu’un enregistre plus de 37,4 ° C, pour votre sécurité et celle de tous, vous devez rentrer chez vous.

Il est important de mentionner que l’accès aux salles ne sera qu’à 30% de leur capacité, avec des heures de 11 h à 17 h.

«Il est temps de rentrer. Nous avons déjà commencé la réouverture. Vous revoir pour des espaces culturels leur redonne du sens, leur donne la possibilité de vivre avec leur public, avec leurs visiteurs. Nous nous sommes conformés au ministère de la Santé, avec des protocoles très stricts, pour prendre soin d’eux, afin qu’ils se sentent en sécurité dans ces espaces culturels.

Le personnel du ministère de la Culture et de tous ces espaces a été formé pour les accueillir de manière à ce qu’ils se sentent en contact avec l’intérêt culturel, mais de manière claire et sûre ».

Cela a été commenté par la secrétaire à la Culture Alejandra Frausto Guerrero.

Étant donné que la zone colis restera fermée à titre préventif, il est recommandé de ne pas transporter de sacs à dos ou de colis.

Musées du centre historique

Il Musée national d’art (Munal) Dans ses 33 salles, il expose la collection permanente, avec des ouvrages de référence dans l’histoire de l’art national, couvrant une période de 450 ans, des peintres maniéristes du XVIe siècle aux grands maîtres d’avant-garde de la première moitié du XXe.

Vous pouvez visiter l’exposition À l’origine faux, de Gabriel de la Mora, dans lequel, à travers 62 pièces de la collection du musée, les collections privées et institutionnelles et les œuvres intervenues par De la Mora, un dialogue suggestif s’ouvre qui conduit le visiteur à une réflexion sur les concepts originaux et faux de l’art. L’exposition est visible jusqu’au 25 octobre.

Vous pouvez également visiter l’échantillon Habille-moi des mots entrelacés, composé de 13 robes confectionnées par Miriam Medrez sur la base de l’invitation que la créatrice a faite aux écrivains mexicains de se pencher sur la manière dont ils envisagent l’acte de s’habiller, et les textes qui en résultent. Il peut être visité jusqu’au 29 mars 2021.

Musée national de San Carlos

Appartenant également au réseau des Musées des Beaux-Arts, la collection du Musée National de San Carlos est visible de ce mercredi 2 septembre à mars 2021, de 11h à 17h.

Tout au long des six siècles d’histoire de l’art occidental, les visiteurs retrouveront des œuvres de grands artistes: Lucas Cranach, Jacopo Carucci El Pontormo, Luis de Morales El Divino, Francisco de Zurbarán, Andrea Vaccaro et Alonso Cano.

