Cette année était pratiquement l’hymne des finales de baseball en Amérique, avec des dizaines de milliers de fans des Nationals de Washington applaudissant à l’unisson et criant «Baby Shark, doo-doo doo-doo doo-doo».

Au Liban, c’est devenu un cri de ralliement après qu’une vidéo de manifestants le chantant pour calmer un enfant effrayé soit devenue virale. Dans de nombreux autres endroits, ce ton accrocheur provoque la dérision, par exemple le comédien Jimmy Kimmel a suggéré que son créateur soit emprisonné à vie.

Pourtant, cette chanson sur une famille de requins est devenue si lucrative que la famille coréenne derrière elle est maintenant assise sur une fortune d’un million de dollars en croissance rapide.

Kim Min-seok a cofondé SmartStudy Co. en 2010, et cinq ans plus tard, la marque éducative de ses enfants, Pinkfong, a lancé Baby Shark. Son père dirige Samsung Publising Co., qui possède également une partie de la startup. La fortune de la famille, basée sur les paris des proches de Kim sur ces deux sociétés, s’élève désormais à environ 125 millions de dollars, en grande partie grâce à la chanson. SmartStudy a refusé de commenter la richesse de la famille.

Les actions de Samsung Publishing ont grimpé de 89% la semaine du début de la World Baseball Series, les médias locaux rapportant la popularité croissante de la chanson parmi les fans du sport américain. Le voltigeur national Gerardo Parra a commencé à le porter lorsque les frappeurs étaient sortis, ce qui a incité le public à chanter les chansons avec des gestes de requin, des scènes qui ont été diffusées sur toutes les télévisions américaines lorsque l’équipe a réussi à sortir. une séquence de défaites au début de la saison. De là, ils ont surfé sur la vague jusqu’à ce qu’ils remportent le championnat.

La famille Kim détient 63% de Samsung Publishing, qui à son tour détient 21% de SmartStudy. Kim détient également directement une participation de 23% dans la startup, que Bloomberg a appréciée en la comparant à quatre paires cotées en bourse.

Kim, 38 ans, n’avait pas initialement l’intention d’écrire une chanson à succès mondial. Après avoir travaillé dans des sociétés de jeux comme Nexon et développé du contenu pour les enfants chez Samsung Publishing, il a cofondé SmartStudy pour se concentrer sur le marché en pleine croissance du contenu éducatif pour smartphones.

Le parcours initial du créateur de l’application vidéo a été difficile, mais il a finalement pris de l’ampleur très rapidement lorsque Baby Shark est devenu une sensation, a déclaré le directeur financier Seungkyu Lee dans une interview en janvier. L’année dernière, les revenus de la startup ont augmenté d’environ 47% à 40 milliards de wons (343 millions de dollars). La chanson a recueilli plus de 3,8 milliards de vues sur YouTube et cette année a atteint le palmarès Billboard Hot 100. Il y a aussi une expérience de concert pour les enfants, Baby Shark Live!