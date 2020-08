Mexico,- Report de tous les matchs prévus aujourd’hui à La NBA est officiellement suspendue pour le boycott des Milwaukee Bucks en raison des violences policières.

Pour protester contre ce qui est arrivé à Jacob Blake. Un Afro-Américain du Wisconsin qui est devenu paraplégique après que la police lui ait tiré dessus à bout portant dans le dos alors qu’il n’était pas armé.

Les joueurs de la NBA ont boycotté chaque match aujourd’hui pour protester contre le racisme et la violence policière.

Les Bucks ont d’abord boycotté leur match contre les Orlando Magic pour protester contre la fusillade de Jacob Blake dans le Wisconsin. Le reste des équipes les a rejoints.

La ligue et l’association des joueurs ont pris la décision de reporter les Bucks-Magic, Rockets-Thunder et Lakers-Blazers, les éliminatoires étant reportées. Dans les prochaines heures, le syndicat des joueurs se réunira et ils prendront tous une décision finale. Le boycott d’aujourd’hui pourrait mettre fin à la fin de la saison NBA. Pas de champion, plus de parties Play Offs.

En ce jour de boycott sportif de la NBA et de la MLB. Cela fait quatre ans que Colin Kaepernick a protesté lors de la représentation de l’hymne national des États-Unis, avant un match de pré-saison dans la NFL.

26 août 2016: Colin Kaepernick (49ers QB) s’agenouille pendant l’hymne américain.

26 août 2020: boycott des joueurs de la NBA et report des séries éliminatoires

Les Brewers ne joueront pas

Les joueurs de l’équipe de Milwaukee et ceux des Reds de Cincinnati ont décidé de ne pas sortir sur le terrain aujourd’hui. Manifestant au même titre que la NBA, contre la brutalité policière.

