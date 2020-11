Mexico,- Le Masters in Golf est toujours le premier des quatre tournois majeurs de l’année. En 2020, cette situation s’est inversée et en raison d’un calendrier atypique, elle est devenue celle qui a clôturé la saison.

Le cadre sera la cour pittoresque de la Club de golf national d’Augusta, en Géorgie, États-Unis. Ce sera un parcours compliqué de par 72 et de 7435 verges, construit par Bobby Jones dans les années 1930.

La date initiale de ce Masters était du 1er au 4 avril, mais en raison de la pandémie, il a été reporté de sept mois.

Jusqu’à présent, le plus grand nombre de vestes vertes, qui distinguent le vainqueur de chaque édition depuis 1949, appartient à Jack Nicklaus, avec six. Parmi les participants de cette année, les regards seront tournés vers la présence du quintuple champion et tenant du titre: Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005 et 2019).

Une victoire de plus permettrait à Woods d’égaler le légendaire “Golden Bear” Nicklaus. Le golfeur avec les majors les plus gagnées de l’histoire avec 18, bien que Tiger avec cette fantastique victoire l’année dernière en ait ajouté 15 et soit de loin le plus grand gagnant parmi ceux qui sont en activité.

Dans cette édition du Masters, les meilleurs golfeurs du classement mondial participeront à Augusta, dont Dustin Johnson (n ° 1), John Rahm (n ° 2), Justin Thomas (n ° 3), Collin Morikawa (n ° 4) et Rory McIlroy (n ° 5).

En plus du Tiger Woods (n ° 33) susmentionné, qui, lorsqu’il a obtenu cette victoire mémorable à Augusta en 2019, a ajouté le succès numéro 89 dans sa brillante campagne.

Le Mexicain Abraham Ancer sera présent

En tant que représentants latino-américains au Masters, le Mexicain Abraham Ancer, le jeune argentin Abel Gallegos, s’est qualifié pour son triomphe au Championnat d’Amérique latine amateur (LAAC), qui s’est disputé en début d’année à Playa del Carmen, au Mexique, et le Colombien Sebastián Muñoz.

Malheureusement, l’Argentin Angel Cabrera, vainqueur du Masters en 2009 et qui n’a pas pu se remettre d’une opération à l’un de ses poignets, et le Chilien Joaquín Niemann, testé positif à Covid, ont été exclus de la compétition.

Le Masters dans sa 84e édition, comme cela s’est passé depuis sa création, la récompense sera la traditionnelle veste verte et un juteux prix millionnaire sera en jeu.

