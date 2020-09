Mexico.- La Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) et la Fondation pour la réconciliation ont conclu la signature d’un accord bilatéral pour offrir les Écoles du pardon et de la réconciliation (ESPRE) comme un service pour la société mexicaine dans différentes réalités traversées par le fléau de la violence , agression et conflit.

L’accord souligne la participation de tous les évêques du Mexique à l’engagement pour que les 98 diocèses du pays puissent fournir des services d’« écoles de la paix » selon la méthodologie éprouvée de la Fondation pour la réconciliation née en Colombie au milieu des conflits internes de la nation sud-américaine. À ce jour, il n’y a que 39 sièges sociaux d’ESPE répartis au Mexique et environ un millier de facilitateurs; L’accord favorisera la création de nouvelles expériences à la fois sur les territoires diocésains et à travers les plateformes numériques.

Le fondateur de cette initiative, le prêtre Leonel Narváez Gómez, a partagé l’histoire des ESPRE en Colombie depuis 2005 et que, jusqu’à présent, ils ont pu servir plus de 1 800 000 personnes: «Ma plus forte expérience de pardon, Au cours de ces vingt années, il a été de vérifier que, quand le pardon est donné, il est toujours donné, soixante-dix fois sept, il est donné à ceux qui ne le demandent même pas et ne le méritent même pas ».

De son côté, Enrique Díaz Díaz, évêque d’Irapuato et chef du ministère de l’Éducation de la CEM, a expliqué que cet accord cherche à «ouvrir une voie concrète pour aborder quelque chose qui nous concerne: l’éducation, la violence, la réconciliation, nous voulons un chemin de paix et la réconciliation qui place la logique du don et de la gratification au centre ».

«Aujourd’hui, nous avons un accord qui reconnaît la contribution méthodologique des écoles du pardon et de la réconciliation pour atteindre plus de gens; car en plus des problèmes de sécurité, il est aujourd’hui nécessaire de réconcilier de nombreuses victimes de la pandémie, non seulement en raison des effets sur leur santé, mais aussi dans ses effets économiques et sociaux ».

Pour sa part, Carlos Garfias Merlos, archevêque de Morelia et responsable de l’articulation des processus de paix et de réconciliation entre l’Église catholique mexicaine et les institutions gouvernementales, a signé l’accord qui «ouvre une voie importante pour le pardon et la réconciliation en Le Mexique, une façon de reconstruire la personne et le tissu social ».

L’archevêque de Monterrey et président de la CEM, Rogelio Cabrera López, a contribué à une réflexion sur le processus de construction de la paix. «Il faut reconnaître que c’est une tâche inachevée qui doit toujours être construite, a-t-il dit. Mais il faut d’abord voir cela comme un don, la paix vient de Dieu, car il nous permet de pardonner. Ainsi commence l’œuvre de l’Église, lorsque la Pentecôte a été célébrée et que Dieu a conduit les disciples vers le Saint-Esprit et leur a dit que c’était pour pardonner et apporter la paix. Il n’y a pas de paix s’il n’y a ni pardon ni réconciliation ».

Cabrera a assuré que l’éducation à la paix promeut des activités de réconciliation pacifique: « qu’on apprend à ne pas regarder l’autre comme un adversaire, ou comme un adversaire, mais comme faisant partie de celui qui doit collaborer avec nous dans la construction de la paix ».

L’archevêque de Monterrey a réfléchi sur «le conflit des préférences, des visions de ce qui est et de ce qui devrait être» entre les personnes et les projets. Pour cette raison, il a exhorté à rechercher la paix à travers une pensée: «Comment pouvez-vous vous réconcilier, parvenir à la paix? Quand on sent que ça fait partie de l’autre. Au contraire, lorsque l’un se sent au-dessus de l’autre, le processus de réconciliation et de pardon est impossible. Le problème de l’agression est basé sur le pouvoir. La première chose que nous devons promouvoir est une attitude d’être au service des autres. Le second est de reconnaître que nous avons tous une tâche: la société est un organisme et chacun doit faire sa part ».

«Ce n’est que lorsque l’attitude est de servir que l’on peut réussir et qu’il est reconnu que chacun a une tâche. La lutte sociale semble naître de la recherche de vouloir la place d’un autre, de le supplanter. Souvenons-nous de ce que nous avons entendu ce matin: qu’à partir d’un dialogue, nous n’espérons pas que tout sera résolu, mais que cela marquera un chemin vers la réconciliation ».

Nous sommes tous des collaborateurs, quand un citoyen croyant, un disciple, quand il est reconnu comme collaborateur et non comme propriétaire, c’est quand la réconciliation peut se construire. Cabrera a conclu: «Nous devons comprendre qu’il y a une interconnexion, qu’il y a des efforts, que nous sommes connectés dans l’âme et le cœur. Eh bien, quand il y a une mentalité d’inimitié, de contreparties, il n’y a pas de réconciliation. Il n’y a aucun moyen de marcher ou de transiter ».

L’accord a quatre objectifs: promouvoir un effort approprié dans l’Église du travail synodal; promouvoir la méthode ESPRE sous les signes évangéliques (la fondation a une dimension séculière et catholique); offrir l’expérience à un coût abordable avec une plateforme numérique; et favoriser la collaboration entre les institutions pour atteindre plus d’organisations ecclésiales.

Au nom de l’épiscopat mexicain, les suivants ont signé l’accord: le président de la CEM, l’évêque secrétaire général; les détenteurs de la dimension prophétique pastorale et éducative et l’archevêque en charge du lien vers la réconciliation et la paix; Le fondateur de l’ESPE, Leonel Narváez, et Pedro Federico Rodríguez Giacintti, président de la Fondation pour la réconciliation du Mexique, ont signé pour la Fondation pour la réconciliation.

LEE Cardinal Robles demande aux évêques de ne pas se réfugier dans la zone de confort

ebv