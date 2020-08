La maison Big Brother: All-Stars se tend à mesure que des alliances se forment et que des cibles sont mises sur le bloc. Il y a une tension brassicole entre la légende de BB Janelle Pierzina et Nicole Franzel. Cette dernière a consacré son temps à la maison pour faire de Pierzina une ennemie de la maison et on dirait qu’elle y parvient. Franzel a permis à sa peur de Perzina de prendre le meilleur d’elle et a essayé de lui fouiller mais ça s’est effondré. Maintenant, les téléspectateurs traînent la gagnante BB18 pour sa faible confrontation.

Nicole Franzel et Janelle Pierzina | CBS via .

Pourquoi y a-t-il des tensions entre Nicole et Janelle?

Il est clair que Franzel et Pierzina ne s’entendent pas et qu’ils sont de part et d’autre de la maison. Ils ont tous les deux du bœuf provenant de quelque chose qui s’est produit en dehors de Big Brother et affecte maintenant leur jeu.

Pierzina est une icône dans le monde de Big Brother et est connue comme une bête de compétition. Franzel a profité de cette dernière pour semer le doute et la qualifier de menteuse sournoise. Les live-feeders ont noté que Pierzina n’a pas joué à un jeu sale et a été honnête avec les personnes en qui elle avait confiance dans la maison.

Les concurrents ont déjà formé leur récit autour de Pierzina qui est maintenant devenue une cible avec son partenaire de jeu Kaysar Ridha.

Nicole Franzel prend une photo

Franzel a été une «pauvre» pour la semaine, ce qui signifie qu’elle a été forcée de manger «de la salade» et de dormir dans les lits inconfortables du «donjon». Pour la saison 22, lorsque les colocataires terminent leur semaine de «pas», ils choisissent un autre concurrent pour vivre sans luxe.

Tout au long de la semaine, Franzel avait dit à ses colocataires qu’elle allait choisir Pierzina comme sa remplaçante «non». Elle avait travaillé sur les mots qu’elle utiliserait lorsque le moment serait venu et que les téléspectateurs pouvaient enfin le voir dans l’épisode de dimanche.

«OK, je vais juste choisir quelqu’un qui ne l’a jamais fait auparavant et qui aime parler de moi… Janelle», a déclaré Franzel sans hésitation.

Les colocataires ont remarqué la tentative de Franzel de tirer sur Pierzina et ont réagi sous le choc.

« Oh mon Dieu, est-ce que je viens de dire ça à voix haute? » Dit Franzel dans la salle du journal. «C’était comme si mes pensées intérieures venaient de s’échapper.»

Janelle Pierzina contre-attaque

Pierzina n’est pas idiote et elle savait que Franzel était là pour la chercher. L’agent immobilier s’est rendu dans la salle du journal pour s’exprimer sur le fait de devenir un «non» et n’a pas retenu ses pensées sur sa co-star.

«Nicole est sur mon radar depuis le premier jour parce qu’elle joue à un jeu de serpent, elle aime jouer à la victime, elle aime poignarder dans le dos et mentir puis pleurer à ce sujet», a déclaré Pierzina. «Elle n’aime pas la confrontation, mais devinez quoi? Je fais. »

Après la réunion, Franzel se sentait pour dire ce qu’elle avait dit à Pierzina mais celle-ci ne l’avait pas et l’a appelée.

« C’est juste sorti, je ne l’ai pas planifié », a déclaré Franzel en voyant Pierzina entrer dans le salon.

«Nicole, arrêtez-vous,» confronta Pierzina à Franzel.

«Je ne l’ai pas planifié», répète Franzel.

«Arrête un peu,» dit Pierzina en s’éloignant.

Les fans traînent Nicole Franzel

Les téléspectateurs à la maison qui regardent Big Brother savaient fidèlement ce que Franzel faisait et n’ont pas acheté son histoire qu’elle ne l’avait pas «planifiée». Alors que l’épisode était diffusé sur CBS, les fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leurs griefs.

« Ratcole Franzel est une poubelle absolue », a tweeté un fan. «Maintenant, elle a peur de Janelle et utilise Dani / Xmas comme gardes du corps.»

«Elle a vraiment souri comme si elle venait de faire quelque chose d’incroyable», a noté un spectateur.

«Nicole est cette fille qui essaie de jouer le rôle« innocent »alors qu’en réalité elle n’est pas en sécurité», a commenté un autre fan. « Cela la tue que le public aime Janelle (la fille supposée méchante) plus qu’elle. »

«Parlons du fait que Nicole riait de la façon dont elle allait mettre [Janelle] jusqu’à TOUTE LA SEMAINE avec tout le monde », a ajouté un autre spectateur. « Planifier ce qu’elle allait dire et tout. »

Big Brother 22 est diffusé les mercredis, jeudis et dimanches à 20 h. ET sur CBS.