Après de nombreuses rumeurs, les premières images de ‘On peut être des héros’ pour la plateforme Netflix, qui est la suite de l’histoire des héros pour enfants Sharkboy et Lavagirl, Il a également été confirmé que Robert Rodriguez reviendrait dans la direction, mais personne ne s’attendait à un changement radical de distribution et Taylor Lautner Ce ne sera pas sur “ We Can Be Heroes ”, donc les fans l’ont pris avec grâce plutôt qu’indignation.

L’acteur Taylor Lautner était peut-être mieux connu pour son rôle dans la série de ‘Crépuscule’, mais sa carrière a commencé à un jeune âge et l’un de ses premiers rôles à succès a été 2005 ‘Sharkboy et Lavagirl’, qui a été un grand succès qui a aidé sa carrière, mais après avoir été l’un des acteurs les plus convoités, peu de choses ont été vues sur grand et petit écran, car il a eu de petits rôles, couplé à la perte du physique qui l’a rendu célèbre .

Après la publication des premières images de cette suite, les fans ont découvert que Taylor Lautner ne sera pas dans “ We Can Be Heroes ”, Ce qui ne semblait pas le déranger, mais ils l’ont pris avec beaucoup d’humour et ont rempli les réseaux sociaux de multiples mèmes et messages faisant allusion à l’absence de cet acteur.

QUI EST CET IMPOSTEUR DE SHARKBOY O EST TAYLOR LAUTNER pic.twitter.com/cHmv3bg6rF – alias (@itsjustanx) 18 novembre 2020

Au lieu de cela, “ We Can Be Heroes ” ramènera Taylor Dooley comme Lavagirl et aura la participation de Priyanka Chopra, Christian Slater, Sung Kang, Boyd Holbrook et Pedro Pascal et sera sous la direction de Robert Rodríguez et sera disponible à partir du 1er janvier 2021 sur la plateforme de streaming Netflix.