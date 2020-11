Mexico.- Dans la cérémonie du 110e anniversaire du début de la révolution mexicaine, le secrétaire à la Défense nationale, Luis Cresencio Sandoval González, a envoyé un message fort à la nation.

«Les forces armées ne recherchent pas la proéminence et nous n’aspirons ni ne prétendons être au pouvoir», a déclaré Sandoval González.

“Nous nous subordonnons à l’Exécutif fédéral, par conviction, sans que ce sens perde notre nature ou notre raison d’être”, a ajouté le général Luis Cresencio Sandoval.

Au Monument de la Révolution et devant le président Andrés Manuel López Obrador et les détenteurs des pouvoirs de l’Union, le chef de la Défense nationale a réitéré une fidélité sans faille au chef de l’exécutif fédéral et à son gouvernement; et il a assuré que les membres des forces armées “restent unis dans l’esprit de corps” et fermes dans les tâches sociales.

Il a indiqué que les forces armées ne permettent pas la confrontation entre collègues et que le travail conjoint de l’armée, de la marine et de la garde nationale se poursuivra en faveur de tout le peuple mexicain.

Avant la mise en scène des principaux passages révolutionnaires, Luis Cresencio Sandoval, a ajouté: “Nous réaffirmons notre engagement à être fidèles à la patrie, avec les Mexicains et le président du Mexique.”

Il a assuré que l’esprit social sera maintenu et que les Forces armées ont joué un rôle transcendantal et qu’il nous invite à continuer à nous épanouir.

«Nous ne recherchons pas la notoriété, notre essence est de servir le pays, nous n’aspirons à aucun pouvoir, nous n’avons aucune prétention politique ou autre. Nous n’aspirons à aucun pouvoir.

Le chef militaire a assuré que les forces armées reconnaissent le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, de sorte qu’elles n’aspirent à aucun pouvoir et sont subordonnées à l’exécutif, mais toutes par conviction, a-t-il souligné.

Seul orateur à la cérémonie commémorative, Sandoval González a indiqué que les Forces Armées respectent les actions prioritaires, sans que cela signifie perdre notre nature ou notre raison d’être.

Il a fait remarquer que depuis 1961, cette date avait été établie pour accorder une promotion aux membres des forces armées; afin que ses membres souscrivent à l’esprit de l’héritage Liberté, Égalité et Justice Sociale de la Révolution mexicaine.

«Cela nous remplit de fierté et de motivation que des récompenses de persévérance soient décernées, basées sur la reconnaissance du travail. Il a expliqué que les forces armées ont une structure définie pour s’élever au fil du temps.

Des positions sont attribuées pour la préparation et des performances exceptionnelles, quels que soient les avantages et le favoritisme. A cette occasion, des décorations et promotions ont été remises aux membres des Forces Armées, de la Garde Nationale et des Civils; cas spécifiques professionnels de la santé qui sont à la pointe de la prise en charge des Mexicains avec Covid 19.

Le général Sandoval González a déclaré que la route est droite et n’accepte pas les déviations.

«Quel que soit le défi à relever, nous n’allons pas le laisser faire. Rien ne pourra jamais distraire les forces armées dans la défense de l’intégrité et de la souveraineté de la nation ».

L’histoire nationale témoigne que face à des temps difficiles, l’esprit du soldat et du marin ne décline pas. Restons unis dans l’esprit de corps, il ne permet pas la confrontation entre collègues, dans le travail conjoint des forces armées et de la garde nationale.

«Ce qui nous encourage, c’est le soutien de notre peuple; les Mexicains qui nous soutiennent et respectent, d’être une combinaison de personnes, de soldats, de marins et de gardes nationaux. Face à des situations ou des moments difficiles, nous ne sommes pas découragés, mais cela nous anime, puisque la priorité est le Mexique ».

Avec le respect des mesures de distance saine, un drapeau de guerre, un drapeau monumental, 15 bannières, 70 drapeaux nationaux ont participé à la cérémonie; ainsi que 396 éléments des Forces Armées, 11 Charros, six éléments du Pentathlon Militarisé, deux véhicules, 189 chevaux et l’événement s’est déroulé sans incident.

ebv