Mexico.- Parmi les nouvelles applications de santé se trouve «Sofia». Cette application a été créée par 3 jeunes mexicains cherchant à innover dans les services médicaux.

On pourrait penser que l’application est née du besoin associé à la pandémie, puisque les gens ont commencé à se rendre à des consultations médicales vidéo pour éviter de marcher sur les hôpitaux.

Mais dans ce cas, il a fallu 2 ans à l’entreprise de santé et de technologie pour arriver sur le marché. Ils ont profité du besoin croissant avec la pandémie de proposer des consultations vidéo gratuites, tout en complétant les démarches légales et en préparant ainsi la start-up.

La nouvelle application d’assurance maladie avec consultations vidéo.

Les 3 jeunes Mexicains avec des études à Harvard et avec une expérience de travail dans d’autres Startups dans le monde; Ils ont décidé de retourner au Mexique pour résoudre le problème de l’accès à la santé.

Arturo Sanchez, Manuel Andere et Sebastián Jiménez Bonnet, experts en mathématiques, en apprentissage automatique, en technologie et en science des données, ont lancé l’application d’assurance maladie pour couvrir le manque d’accès au système de santé traditionnel; complexité inutile et non pas en correction, mais en prévention.

“Prendre soin de sa santé n’est pas facile et c’est ce qui anime l’équipe de Sofia.”

Ils ont présenté le plan de santé lors de la conférence de presse comme «bien plus qu’une assurance maladie; parce que c’est simple, proche et complet ».

La startup mexicaine dispose de 25 millions de dollars de fonds d’investissement.

Ils ont indiqué qu’ils disposaient d’une équipe de 45 personnes provenant de divers domaines de la santé et de la technologie. Et ils ont un capital de 25 millions de dollars qu’ils ont obtenu grâce à des fonds d’investissement, situés dans différents pays.

À ce jour, ils ont un groupe de 100 médecins et prestataires de soins de santé de haute qualité.

Le service comprend des consultations vidéo avec des médecins formés et des groupes hospitaliers qui permettent à l’utilisateur de l’application d’avoir des contacts avec des médecins non seulement pour les cas graves », ont-ils assuré.

Pour accéder à l’application santé; Il leur suffit de télécharger l’application et de répondre aux questions du questionnaire et si l’entrée à l’assurance médicale est approuvée ou non, à la fin, le mode de paiement est décidé.

“L’avantage des nouvelles technologies appliquées à l’assurance maladie: c’est la simplicité de la procédure et la facilité d’accès aux spécialistes via l’App”.

Ce service innovant est actif dans la première phase à Mexico et est agréé par ISES (Instituciones de Seguros Especializadas en Salud). Et de la même manière, ils sont réglementés par le ministère de la Santé, ainsi que par les institutions d’assurance et de financement.

