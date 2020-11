Mexico,- Les joueurs et les entraîneurs des équipes qui participeront à la Coupe Juntos Por México, ont déjà été concentrés.

Les membres des équipes Nelson Barrera, Alfredo Ortiz, José Luis Sandoval et Daniel Fernández, ainsi qu’une partie de la direction des Diables rouges et des guerriers d’Oaxaca, se sont soumis aux protocoles de sécurité.

Plus de 130 tests ont été appliqués pour détecter le COVID-19 parmi les joueurs, le personnel et les managers concentrés. A partir de ce moment, toutes les personnes qui sont entrées dans cette bulle n’auront plus de contact avec personne en dehors des équipes participantes.

Les entraînements en vue du départ de la Coupe Juntos Por México débuteront mardi prochain, le 3 novembre.

Dans le cadre de la bulle de sécurité, les joueurs concentrés arriveront en uniforme au stade Alfredo Harp Helú, il y aura un parking dédié exclusivement pour les bus.

Les joueurs passeront par un premier filtre dans lequel leur température sera prise et ils rempliront un bref questionnaire pour savoir dans quelle condition physique ils se trouvent.

A l’issue des entraînements, les joueurs concentrés retourneront en uniforme dans leurs hôtels respectifs pour éviter d’utiliser les douches du club house.

Photo gracieuseté de Diablos Rojos del Mexico

