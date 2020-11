Mexico.- Il y a quelques mois, une compagnie de théâtre a invité le public à participer à un concours de dramaturgie; rédiger des monologues sur la pandémie, qui Festival du monologue.

Les producteurs de Best Theatre ont reçu plus de cinquante textes; merveilleux tout: émotionnel, révélateur, sincère … un échantillon de préoccupations, d’intérêts et de préoccupations actuels.

Un conseil de lecture a choisi les meilleurs monologues de la pandémie et avec la mise en scène de Tanya Selmen; et l’enregistrement, le montage et le concept graphique de Luis Higuera et Salvador A. Ayala, cinq productions vidéo ont été réalisées, conçues directement pour le streaming.

Les cinq productions gagnantes peuvent déjà être vues transformées en mise en scène, dans des fonctions spéciales, sur la page Facebook de BetterTeatro, le mercredi prochain à 19h30.

Avec le soutien de cinq acteurs qui font partie du casting de ses pièces (Michelle Rodríguez, Ricardo Fastlicht, Juan Ignacio Aranda, Luis Orozco et Gerardo González).

VOUS AVEZ VU: «De brutas nada»: entretien avec Diana Bovio

Le premier lieu, intitulé “Le virus du rhume commun”, par Andrés Martínez Olvera, a inauguré ce festival des monologues, mercredi soir.

L’acteur César Bono, le protagoniste de l’un des monologues les plus réussis des dernières décennies, était son parrain. Et l’actrice Michelle Rodríguez l’a joué.

Tous les mercredis, jusqu’au 9 décembre, vous pouvez profiter d’une nouvelle mise en scène des monologues de la pandémie sur le profil Facebook du meilleur théâtre.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le message The Pandemic Monologues, écrit par le public, est apparu en premier sur Siete24.