Mexico.- Les organisations financières internationales respectent le Mexique et à ce jour elles n’ont pas exercé de pressions, notamment la restructuration d’un contrat de dette à taux bas favorable pour le Mexique, a affirmé le président Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador a indiqué que maintenant les organisations internationales cherchent à changer leurs politiques, car elles ont été un échec retentissant.

«J’ai le sentiment que les organisations internationales n’ont pas bien agi dans le passé. Tout au long de la période néolibérale au Mexique, ils ont été conjointement responsables de la crise au Mexique. Sans aucun doute, ils ont imposé une politique économique ».

Lorsque cette politique a commencé à être imposée, ils ont forcé le gouvernement mexicain à signer les soi-disant lettres d’intention et là, on a établi ce que le gouvernement devait faire. Une violation flagrante de l’autonomie, de la souveraineté de notre pays, a-t-il commenté lors de la conférence de presse au Palais National.

“Je dois admettre qu’ils nous ont respectés, il n’y a pas eu de pression, même un contrat de dette vient d’être restructuré à des taux très bas, favorables au Mexique avec ces organisations, c’est un traitement différent”, at-il dit.

Il a évoqué sa réunion virtuelle avec les chefs d’État du G-20 au cours de laquelle il a proposé que ces organisations financières effectuent d’importants prélèvements sur les dettes des pays en développement ou pas uniquement sur les ressources allouées au coût du service de la la dette, mais aussi qu’il y a des réductions de capital.

Sa proposition, a-t-il dit, est dans l’intérêt des pays pauvres et vise également à promouvoir que les taux d’intérêt des pays en développement, des pays intermédiaires, soient conformes aux normes internationales.

Le président a déclaré que les organisations financières internationales recommandaient pendant les crises de secourir les premiers en premier, une politique que son gouvernement n’a pas suivie pendant la pandémie de Covid-19.

“Nous sommes respectueux de ces organisations, mais notre politique économique est souveraine, et elle est complètement différente. Que recommandaient-elles lorsqu’une crise comme celle-ci survient?” Que ceux ci-dessus soient sauvés, c’est pourquoi Fobaproa a converti les dettes privées en dette publique », a-t-il déclaré.

Il a révélé que pendant la crise actuelle due à la pandémie, il y avait eu des insinuations d’organisations financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C’était pour que le pays recoure à la dette extérieure et dit non; parce qu’il a été décidé d’appliquer une politique différente, pour aider ceux qui vivent en dessous de la pyramide sociale; aux plus pauvres et non aux banquiers ou aux grands entrepreneurs.

La Banque mondiale et le FMI ont recommandé que les salaires ne soient pas augmentés, et les gouvernements pré-Q4 “subordonnés, serviles”, a-t-il dit, ont appliqué ces politiques; pour cette raison, en 30 ans, le salaire minimum a perdu plus de 70 pour cent de son pouvoir d’achat ».

«Nous allons clôturer l’année sans problème. Ils n’ont cessé de livrer les participations aux états, aux municipalités, ils sont payés aux prestataires; Je parle du gouvernement fédéral, et nous sommes confrontés à des situations comme les inondations dans le sud-est qui nécessiteront un soutien financier supplémentaire, nous avons des réserves pour cela », a-t-il conclu.

LEE Abuelito cherche un emploi en dehors du métro CDMX

ebv