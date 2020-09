Mexico.- Face à la réouverture des 10 quais touristiques que possède la mairie de Xochimilco, qui, en raison du problème de santé, sont restés fermés au public; le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico, à travers la Police riveraine, déploie des actions préventives et réactives de sécurité et de surveillance.

Ce groupement de police spécialisé dans les sauvetages, compte 65 soldats qui effectuent des patrouilles pour prévenir les crimes, accidents et autres, dans les différents canaux touristiques de Xochimilco où il y a dix jetées, ainsi que les cinq lagunes, qui représentent un couverture totale de 182 kilomètres linéaires de manteau aquifère.

Pour leurs déplacements dans l’eau, le personnel de la police riveraine dispose de bateaux à moteur de type Spibo et de motocyclettes nautiques Jet Skies.

Ils maintiennent leur présence parmi les trajineras afin d’empêcher la commission de crimes et agissent en cas d’éventualité qui pourrait survenir dans la région du lac.

Les éléments de la police riveraine effectuent des tâches de proximité, car ils sont également tenus par les visiteurs de traiter les plaintes lorsqu’ils sont victimes d’abus, tels que les charges excessives des prestataires de services aux quais; Ils guident également les touristes dans les zones d’achat, de transit, d’entrées et de sorties, pour éviter leur perte.

Son travail comprend également la protection des habitants des chinampas et des marchands de la région, pour éviter le vol de légumes, de plantes ornementales et le braconnage de la faune du lieu, comme les canards, les oies et les hérons, ainsi que le pêche illégale de l’axolotl, une espèce endémique en danger d’extinction.

Dans cette reprise du tourisme sur les quais et dans le cadre des protocoles de réouverture de la nouvelle normalité, les membres de la police fluviale assurent la sécurité munie de masques, masques, gants et utilisent en permanence du gel antibactérien.

De même, ils collaborent avec les travailleurs du bureau du maire et du ministère du Tourisme pour faire appliquer la restriction des foules de personnes dans les trajineras, les parkings et les couloirs, et invitent à l’utilisation de masques faciaux et à la conformité à une distance saine.

