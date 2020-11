Netflix a récemment lancé la série The Liberator, un drame sur une équipe de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale et sa dernière version du monde petit mais coloré des séries animées pour adultes. BoJack Horseman, son plus grand phénomène de bande dessinée, a rencontré un énorme succès public et critique, et a mis fin à sa diffusion cette année, mais la plateforme a continué à pousser les productions originales. Principalement des comédies (Tuca et Bertie), mais il y a aussi des expériences psychédéliques comme Midnight Gospel, des anime d’horreur comme Castlevania et même une anthologie de science-fiction Love, Death & Robots.

D’autres plateformes ont également cherché à gagner leur place sur un marché considéré il n’y a pas longtemps comme limité. L’année dernière, Amazon Prime Video a sorti le drame Undone, qui a été bien accueilli par la critique. HBO Max a attrapé la comédie Close Enough de JG Quintel, créateur de Running Stories pour Cartoon Network, après que la chaîne câblée TBS a annulé ses plans pour une fente d’animation pour adultes.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date pour son arrivée en Espagne, la plateforme américaine Hulu a publié la semaine dernière un redémarrage d’Animaniacs, ces dessins Warner produits par Steven Spielberg à partir du début des années 90. Bien qu’il convienne à tous les publics, parmi les clins d’œil et les blagues les plus matures – le dessin animé original contenait des parodies d’Apocalypse Now et One of Ours – l’appel pour accrocher le public nostalgique du millénaire est palpable. Harley Quinn et Star Trek: Lower Decks, diffusés aux États-Unis sur les plateformes DC Universe et CBS All Access, sont des spin-off de franchises de plusieurs millions de dollars qui montrent que ces conglomérats voient qu’il y a des affaires dans ce qui était auparavant un espace dominé par quelques géants et pleins de productions éphémères.

Nouveaux adultes, nouveaux dessins animés

Le monde des séries animées pour adultes a connu de grands changements au cours des 20 dernières années. Lorsque Cartoon Network a lancé sa bande de natation pour adultes en 2001, le marché était dominé par les productions Fox (Les Simpsons, Futurama, King of the Hill et Family Guy) et les exceptions, telles que South Park, Daria ou Dr. Les katz étaient peu nombreux ou de courte durée, principalement parce qu’ils n’avaient pas le public pour justifier les coûts de production. Les premières productions de Adult Swim, par exemple, duraient 15 minutes et à petit budget, loin de Rick et Morty, le dessin animé le plus réussi à sortir du quartier.

Derrière ce phénomène se cache, en partie, la technologie, qui rend la production d’une série animée, ainsi que la distribution de contenu, plus dynamiques et accessibles. Mais il y a aussi un facteur générationnel, où l’idée de dessins animés destinés à un public adulte n’est plus une nouveauté. Les plus âgés de ce public ont vécu toute leur vie avec les Simpson ou les habitants de South Park, au Colorado. Les plus jeunes, quant à eux, ont grandi avec Adventure Time, Steven Universe et Gravity Falls, soi-disant des animations pour enfants mais qui ont redéfini les types thématiques, narratifs et d’audience et sont un exemple qui mature ne doit pas nécessairement être réservé aux adultes. d’âge.

Un avantage récent est que l’industrie de l’animation en général, contrairement aux productions jouées, n’a pas eu à arrêter la marche face à la pandémie de covid-19. Variety a rapporté en mai que l’équipe de production des Simpsons faisait déjà du télétravail une semaine avant que la Californie décrète officiellement une quarantaine. Le rapport note que, les équipes d’animation étant déjà habituées à s’organiser en petits groupes indépendants, le principal défi était de se connecter à Internet et de maintenir la qualité des acteurs de la voix.

Malgré cette croissance, la vie de ces séries continue d’être si précaire, et les caprices des chaînes et des plateformes, si imprévisibles, comme pour le reste de la série. Close Enough, diffusé sur TNT Espagne, a vu ses épisodes ramenés de 24 à 12 minutes à la demande de HBO Max. La parodie d’espionnage Archer, créée par Adam Reed, devait se terminer dans sa 10e saison (sur Netflix) mais est revenue en septembre sur la chaîne américaine FXX sans son créateur en charge. Tuca & Bertie, qui avait derrière lui des personnalités importantes de l’ancienne équipe BoJack Horseman, a été annulé par Netflix uniquement pour se relancer sur Adult Swim.

Netflix a annoncé il y a quelques semaines une alliance avec quatre studios d’animation en Asie. Il y a toujours la menace d’atteindre un point de saturation dans le monde des séries animées pour adultes – comme les séries en général, vraiment. Ou pire: si une fois les chaînes américaines cherchaient le prochain hit comparable aux Simpsons, laissez les plateformes dégénérer en essayant de trouver le prochain BoJack.