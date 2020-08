Sucre! Épices! Et une enfance jetée pour sauver le monde chaque jour! C’est ainsi que le chef de la retour de ‘The Powerpuff Girls’ qui est en cours sur The CW. Son approche sera plus adulte, nous montrant Petal, Bubble et Cactus comme un Une vingtaine d’années regardant avec ressentiment un passé marqué par des appels constants à l’aide.

‘Les super poussins’

Comme le rapporte Deadline, le projet Warner Bros. TV est développé par le scénariste oscarisé Diablo Cody (« Juno ») aux côtés de Heather Regnier, qui a participé à des titres télévisés tels que « Veronica Mars » et « Sleepy Hollow ». Derrière la série se trouve également l’un des producteurs les plus influents de l’industrie, Greg Berlanti, créateur d’Arrowverso et de tubes comme «You» ou «Riverdale», qui participe à travers sa société Berlanti Productions.

La série originale a été diffusée entre 1998 et 2005 sur Cartoon Network et présentait les aventures des trois petites héroïnes qui avaient été créées par un scientifique. En raison des pouvoirs qui leur avaient été accordés, ils recevaient des appels constants pour sauver la ville de catastrophes imminentes. Pour cela, dans ce reboot de chair et de sang nous rencontrerons des Powerpuff Girls marquées par le traumatisme de ne pas avoir pu profiter de leur enfance.

Vont-ils se réunir à nouveau?

Malgré leur dégoût pour la vie de super-héros, une menace puissante obligera les sœurs à abandonner leurs différences, cependant il leur sera difficile de remettre leurs costumes. Ce ne sera pas la première fois que la franchise tentera de se relancer, car une nouvelle version animée est sortie en 2016, qui compte aujourd’hui trois saisons et plus de cent épisodes.