Lorsque les acteurs des Sopranos se sont réunis en 1997 pour tourner le pilote, de nombreux acteurs avaient déjà travaillé ensemble sur des projets. Un exemple est Hand Gun (1994). Sur cette photo, vous trouverez Paul Schulze (Père Phil), Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) et Frank Vincent (Phil Leotardo).

John Ventimiglia (Artie Bucco) joue également un petit rôle dans le film de braquage à petit budget. Pour Ventimiglia, Hand Gun représentait plus qu’un crédit d’écran mineur sur le chemin d’une longue carrière d’acteur; c’est la photo qui lui a valu sa carte SAG.

Dans l’édition du 31 août de Talking Sopranos, Ventimiglia a parlé des années qui ont précédé son travail sur la série HBO mob. En cours de route, Vintimille se retrouve en concurrence avec James Gandolfini (Tony Soprano) pour plusieurs rôles. Et Gandolfini a continué à le battre pour les rôles.

James Gandolfini a battu John Ventimiglia pour un film et un spectacle à Broadway avant « The Sopranos »

John Ventimiglia lors d’un événement «Sopranos» en 2007 | Tom Briglia / FilmMagic

Lors de sa visite à Talking Sopranos, Vintimille a eu beaucoup de discussions avec les co-animateurs Imperioli et Steve Schirripa (Bobby Baccala). Ventimiglia et Imperioli se sont rencontrés à l’école de théâtre de New York au début des années 80 et ont gravi les échelons ensemble. (Ils étaient même colocataires à un moment donné.)

Mais pour Vintimille, son passage sur Les Sopranos a commencé par une rencontre avec l’acteur qu’il a reconnu lors de multiples batailles d’appels au casting de mémoire récente. « Il m’a battu pour, comme, trois rôles d’affilée avant que je sache qui il était », a déclaré Vintimille à propos de Gandolfini.

«Il m’a battu pour The Juror [1994] avec Alec Baldwin », a rappelé Ventimiglia. «J’ai fait des tests d’écran avec Alec Baldwin. Ils n’arrêtaient pas de me faire entrer, de m’amener. Puis ils ont dit: « Oh, ils l’ont donné à Gandolfini. » Je me dis: « Qui? » «

Mais cela ne s’est pas arrêté là. «Notre enseignante Eileen Aiken a dit:« Ils font un tramway nommé désir à Broadway. Je vais leur parler de vous », se souvient Ventimiglia. «Et Gandolfini l’a compris. Cependant, Vintimille avait du mal à le tenir contre sa co-star des Sopranos.

Vintimille a également auditionné pour Tony Soprano

James Gandolfini, Steve Schirripa et John Ventimiglia | KMazur / WireImage pour Elizabeth Glaser Pediatric AIDS

À un autre moment des Talking Sopranos du 31 août, Ventimiglia a parlé de la lecture pour les personnages de Tony Soprano et de Paulie Walnuts avant que les producteurs ne le jettent dans le rôle d’Artie Bucco. Donc, dans un sens, Gandolfini l’a également battu pour la tête des Sopranos.

S’il s’agissait d’un autre acteur, Vintimille aurait pu lui en vouloir. Mais il a dit que l’humilité de Gandolfini a devancé de tels sentiments. «Le truc à propos de Jim – je ne veux pas être ringard à ce sujet mais c’est vrai – si j’ai déjà dit:‘ Vous savez mec, vous m’avez battu. Votre nom revenait sans cesse. « Il aurait dit: » Tu aurais été mieux [in the role]. ‘»

Plus vous entendez les membres de la distribution parler de leur temps à travailler avec Gandoldfini, plus vous vous attendez à de telles histoires. Même un gars qui a perdu son travail à Gandolfini à trois reprises ne pouvait pas avoir de mauvaise volonté pour lui. C’est l’une des raisons pour lesquelles il reste si manqué sept ans après sa mort.