Ray Donovan a pris fin à Showtime après sept saisons, mais les arrière-saisons seront-elles sur Netflix maintenant que l’émission est terminée? Voyons si les saisons 1 à 7 sont sur Netflix et si elles seront disponibles à l’avenir.

Showtime, le réseau premium de ViacomCBS, est réputé pour maintenir les émissions en ondes plus longtemps que nécessaire et beaucoup considèrent Ray Donovan comme l’une de ces émissions. La série est devenue la plus grande émission de Showtime en battant Homeland.

Avec Liev Schreiber, la série se déroule à Los Angeles (et à New York dans les saisons suivantes) et suit un réparateur et un nettoyeur de crime qui travaille pour un grand cabinet d’avocats.

L’émission Showtime était en production à partir de 2013 et compte 82 épisodes au total.

Ray Donovan est-il sur Netflix aux États-Unis?

Non, aucune saison n’a été mise à disposition sur Netflix aux États-Unis et cela continuera d’être le cas car l’émission a été vendue ailleurs.

Certains s’attendaient à ce que CBS All Access soit la maison permanente, mais en juillet 2020, il a été annoncé que Peacock deviendrait la maison de la série pour une durée indéterminée.

Pour le moment, vous ne pouvez regarder Ray Donovan avec votre abonnement Netflix que si vous disposez du service de location de DVD qui propose les coffrets DVD pour chaque saison.

Ray Donovan est-il sur Netflix à l’international?

Quant au Royaume-Uni, il n’est malheureusement disponible que via NowTV pour le streaming, propriété de Sky. Ray Donovan est l’une des principales émissions de Sky Atlantic.

Au Canada, la série reste exclusivement disponible sur Crave. En Australie, la série n’est diffusée que sur Stan.

Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour si quelque chose change, mais pour le moment, il semble que les plans de diffusion de la série soient tous verrouillés et, par conséquent, pas de Ray Donovan sur Netflix.