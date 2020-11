Il ne fait aucun doute que la populaire série HBO est l’une des meilleures productions réalisées pour la télévision et ses numéros spectaculaires, ainsi que le grand nombre de récompenses qu’elle a réussi à obtenir en sont la preuve, alors maintenant une étude scientifique a révélé le clé du succès de «Game of Thrones».

Tandis que, la fin de la saison a laissé la plupart des fans mécontents, HBO, a su prendre les événements de la série sur la bonne voie tout au long des huit saisons qu’elle a durées, même si de nombreux adeptes pensent encore que l’histoire a donné beaucoup plus, malheureusement, aux deux derniers livres de la saga, ‘A Song of Ice et le feu n’ont pas été finis, donc l’étude a dû donner sa propre conclusion à l’histoire.

«Game of Thrones» a réussi à devenir un phénomène mondial, quelque chose que très peu de séries ont réussi à réaliser, alors un groupe de mathématiciens, de physiciens et de psychologues a entrepris la tâche de découvrir le secret de leur succès et apparemment cela n’était pas dû à l’histoire, ou aux effets incroyables visuels, mais sa grande réussite réside dans le nombre de personnages présentés par l’intrigue.

Une étude menée par des chercheurs de cinq universités du Royaume-Uni et d’Irlande pour la revue, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, a révélé que la série est si populaire en raison de l’interaction entre les personnages, quelque chose qui ressemble aux relations du monde réel, car les nombres font la moyenne du nombre de relations que les humains peuvent gérer dans la vie réelle.

«L’étude montre que la manière dont les interactions entre les personnages sont organisées est semblable à la façon dont les humains entretiennent des relations et interagissent dans le monde réel. De plus, alors que des personnages importants sont connus pour être éliminés au hasard au fur et à mesure que l’histoire est racontée, la chronologie sous-jacente n’est pas du tout imprévisible », a révélé le rapport.

L’enquête a non seulement pris la série comme référence, mais a également abordé les romans de Gerorge RR Martin et a révélé que l’écrivain garde l’attention du lecteur grâce à l’enchaînement aléatoire des événements, quelque chose qui a été réussi à porter à la télévision et c’est là qu’une partie de la clé du succès de «Game of Thrones» réside également.