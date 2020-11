Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a réaffirmé qu’il ne fera pas de déclaration officielle concernant le président élu virtuel des États-Unis tant que les autorités électorales n’auront pas décidé du vainqueur de la présidence.

López Obrador a souligné que son gouvernement ne peut pas agir de manière impudente puisqu’il ne peut pas interférer dans la politique des autres nations “nous devons être respectueux des décisions des gouvernements étrangers”.

Il a expliqué que c’est une question de forme et de substance; “J’ai le pouvoir et en même temps l’obligation de me conformer à la Constitution de l’article 89, fraction dixième en matière de politique étrangère.”

Par conséquent, il ne se prononcera en faveur ou contre personne; Il a même assuré qu’il entretenait de bonnes relations avec le président Donald Trump et qu’il n’y avait aucune différence avec Joe Biden, “il n’y a pas de problème”, a-t-il dit.

López Obrador a rapporté qu’il avait eu un échange d’opinions avec le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard; même sur le “mauvais lait” des opposants qui allaient dire qu’il soutient Donald Trump.

Le mandataire Il a assuré que la relation avec les Etats-Unis ne sera en aucun cas mauvaise avec les Etats-Unis, mais “nous n’allons pas nous impliquer”, a-t-il insisté.

«Je ne peux pas agir de manière imprudente et ce n’est pas seulement une question de forme, mais aussi de fond, car en tant que président, j’ai le pouvoir et l’obligation de respecter la Constitution en termes de politique étrangère. Et l’article 89, fraction dixième, est très clair que la politique étrangère doit être guidée par la non-intervention dans la politique des autres pays ».

Lors de la conférence de presse au Palais national, López Obrador a rappelé qu’il y avait de bonnes relations avec le gouvernement de Donald Trump et qu’il n’y avait aucune différence ni avec le parti démocrate ni avec le parti républicain, car il attend des autorités électorales qu’elles nomment Biden comme président élu. .

«On saura qui sera le prochain président et la relation avec le Mexique sera établie, ce qui sera très bon, mais je ne vais pas me prononcer comme si j’étais juge électoral. Si la Constitution établit que vous devez être respectueux et ne pas intervenir tant que les Américains ne le décident pas, ils sont sensés ».

Concernant sa position vis-à-vis de la Bolivie, López Obrador a déclaré que les Boliviens avaient décidé de restaurer la démocratie avec le président Arce déjà élu.

Constatant que la Bolivie «savait comment résoudre ses différends à un moment critique par la voie démocratique et pacifique», le président Andrés Manuel López Obrador a félicité Luis Arce Catacora qui a pris ses fonctions ce dimanche à la présidence de ce pays.

“Mais les opposants à notre gouvernement en profitent pour dire que nous ne faisons pas bien les choses, mais j’agis selon les principes et nous allons attendre la fin du processus électoral”, a-t-il conclu.

ebv