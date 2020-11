Une blague classique de la série animée créée par Matt Groening avait son explication deux ans plus tard et personne n’a remarqué leur relation, nous avons parlé du mystère de la glace de ‘The Simpsons’ dans la saison 3.

La famille américaine jaune est devenue un phénomène culturel après ses débuts en 1989, Les fans de longue date en sont venus à apprécier la capacité de la série à mélanger humour, situations surréalistes et références subtiles.

Pour beaucoup, l’âge d’or des «Simpsons» est révolu. Bien que The Simpsons soit toujours en ondes, plus de 30 ans plus tard, beaucoup considèrent que les premières saisons sont les meilleures.

L’écriture des premières saisons est ce qui a rendu la comédie animée si populaire en premier lieu, dont un exemple est une scène de la cinquième saison qui fait référence à une blague antérieure et l’attention portée aux détails les années précédentes.

C’est ainsi que s’explique le mystère de la glace “ Les Simpsons ”, grâce à la scène de Bart mangeant une glace au chocolat dans la saison 5, épisode 17.

La blague originale se produit dans la troisième saison 3, épisode 13, “ Radio Bart ”, Homer sort un conteneur de napolitain, seulement pour maudire “doh!” quand vous voyez que la portion de chocolat est manquante. Puis il en sort un autre et a la même réaction. Marge lui dit alors de ne pas s’inquiéter et qu’elle achètera plus au magasin.

Apparemment, Homer n’était intéressé que par le chocolat, alors pourquoi continuer à acheter la saveur napolitaine?

Dans la saison 5, épisode 17, “ Bart Gets an Elephant ” montre Bart assis sur la table de la cuisine en train de manger en écoutant la radio. Un examen attentif révèle que Bart mange le même type de carton de crème glacée que celui de la saison 3, en particulier la portion de chocolat.

La scène est subtile et vous ne faites pas attention à ce que vous faites, ce qui fait de la situation un clin d’œil rapide pour récompenser une observation attentive.