«Big Brother» est, sans aucun doute, l’une des émissions de téléréalité les plus réussies et les plus légendaires de notre télévision. Ce format de télé-réalité est entré dans nos vies en 2000 et C’était une authentique révolution télévisuelle et sociale dans notre pays. Iván, Ania, Íñigo, Ismael ou Mónica, ont été parmi les premiers candidats à oser vivre cette expérience sans imaginer tout ce qui se passerait en quittant la maison située, à cette époque, à Soto del Real (Madrid). Bien que les premières éditions aient été un vrai succès, «GH» a commencé à se dégonfler ces dernières années jusqu’à ce que Mediaset décide de le garder temporairement dans le tiroir après la polémique avec Carlota dans «Big Brother Revolution».

Malgré le fait que nous soyons sans «Big Brother» depuis plusieurs années, les fans les plus fidèles du format continuent d’espérer que la chaîne dirigée par Paolo Vasile décidera à un moment donné d’inclure ce format sur sa grille. Bien que cela ne se produise pas, les tweeters ont décidé de lancer une campagne via les réseaux sociaux où Netflix est invité à inclure certaines des éditions les plus importantes dans son catalogue de ce spectacle détesté et aimé dans une égale mesure.

Sous le hashtag #QuieroGHEnNetflix, il y a des centaines de tweeters qui ont rempli le réseau social de l’oiseau avec cette demande. “J’espère pouvoir à nouveau profiter de tous ces personnages emblématiques de l’histoire de la télévision”, écrit l’un des utilisateurs avec une compilation de certains des meilleurs moments de «Big Brother» tout au long de ses près de vingt éditions à la télévision. «Pouvez-vous imaginer qu’ils téléchargent ‘GH’ sur Netflix et que nous commentons les galas et les débats tous les jeudis et dimanches? Du pur fantasme », ajoute un autre tweeter.

Le barrage de messages a été tel que le compte officiel de Netflix sur Twitter a dû le commenter et donner une réponse à tous les utilisateurs. “On ne sait pas si on est prêt à entendre à nouveau le ‘pa chulo chulo, mi pirulo’ ou le moment vache de Fresita, mais vous pouvez demander le titre ici”, répond le responsable des réseaux sociaux de la plateforme, évoquant deux moments de ‘Big Brother’ qui, sans aucun doute, ils font déjà partie de l’histoire récente de notre télévision.

Nous ne savons pas si nous sommes prêts à entendre à nouveau le moment “pa chulo, chulo, mi pirulo” ou vache de Fresita mais vous pouvez demander le titre ici: https://t.co/U4eK4ulGWX – Netflix Espagne (@NetflixES) 5 août 2020

Qu’en penses-tu?