Le programme MasterChef, les chanteurs Joaquín Sabina et Luis Eduardo Aute, le journaliste Mavi Doñate, le présentateur Michael Robinson, l’acteur Enric Auquer et les trois actrices qui jouent Cristina Ortiz dans la série Veneno sont quelques-uns des lauréats de la 67e édition de les vagues. Le Groupe PRISA (éditeur d’EL PAÍS) décerne ces prix par le biais de Radio Barcelona, ​​du réseau SER, pour reconnaître les éléments innovants et les améliorations des expériences de son public dans les productions radiophoniques, musicales et télévisées nationales et internationales.

Le secrétaire des prix, Jaume Serra, a exprimé l’appréciation du jury “à la station de radio dans son ensemble pour l’effort professionnel, créatif, technique et économique pour surmonter le défi sans précédent auquel elle a été confrontée pendant la pandémie, avec le travail à distance et accouchement […]”. Il est juste de reconnaître que dans cette période le pacte entre la radio et les auditeurs s’est renforcé et qu’il existe de nombreux programmes qui dans cette édition mériteraient un Ondas Award”, a-t-il souligné juste avant de révéler les lauréats de cette Catégorie.

Le jury a estimé que les meilleurs programmes radio, ex aequo, sont Carrusel Deportivo, de SER, et Tiempo de Juego, de Cope, pour avoir pu, en l’absence de concours “réinventer la radio du week-end , sans préjudice de leur qualité habituelle, grâce à la polyvalence de leurs équipes respectives, dirigées par Dani Garrido et Paco González ».

Le prix de la carrière et du meilleur travail professionnel a été décerné à Fernando Ónega, d’Onda Cero, pour «sa fructueuse carrière à la radio, à la fois dans son rôle de direction et avant le micro, développée dans les principales chaînes», en plus d’être «un pionnier dans l’incorporation des espaces d’opinion à la radio ».

Dans la section de la meilleure programmation spéciale, la reconnaissance a été pour les services d’information du canal SER. Le jury a souligné qu’il s’agissait “d’une référence informative de la première vague de la pandémie, au-delà de l’opinion et des sources officielles”, avec “une approche basée sur des données vérifiées, des experts et des témoignages directs de la ». Alors que le prix spécial du jury dans cette catégorie revient à Anda ya, de Los40, pour« ses records d’audience actuels qui maintiennent le programme comme le plus écouté à la radio musicale depuis sa création il y a 35 ans ».

Un programme dans lequel la musique de l’auteur-compositeur-interprète Joaquín Sabina a sûrement été entendue, dont la carrière a été récompensée par le prix national de la musique pour “sa polyvalence et sa capacité à universaliser le difficile”, en plus de “créer un immense recueil de chansons, plein de des œuvres qui restent toujours ».

Si l’année dernière le prix en tant que phénomène musical est allé à Rosalía, cette année, c’est pour le mouvement d’unification sectorielle de l’industrie du divertissement et des événements connus sous le nom d’alerte rouge, reconnaissant la difficile réalité que connaît la musique live en raison du coronavirus, qui a gravement endommagé «tout un secteur qui rassemble des travailleurs, des entreprises, des organisateurs et des associations qui comptent plus de 700 000 professionnels et qui à lui seul génère 3,2% du PIB en Espagne».

Et si en 2019 l’hommage posthume était pour Camilo Sesto, on se souviendra cette année de Luis Eduardo Aute, décédé en avril dernier. Le jury a souligné «son héritage artistique vaste et essentiel».

Le prix du meilleur programme de divertissement à la télévision a été décerné à MasterChef, de TVE, “pour sa capacité à s’adapter à un public très diversifié, en maintenant l’intérêt saison après saison”. Et comme meilleur programme d’information ou couverture spéciale, un autre espace public a été reconnu, Telediario 2 et son spécial informatif Vuelta al cole, un «engagement à innover de manière dynamique et créative lorsqu’il s’agit de rendre compte d’un sujet qui des millions de parents et de professionnels en attente au milieu de la pandémie ».

Dans la catégorie des meilleurs présentateurs de télévision, le jury a mis en lumière le travail de Michael Robinson, décédé le 28 avril dernier, «une personne exceptionnelle devenue une célébrité médiatique, avec une grande capacité à transmettre sa passion et son enthousiasme pour la football”. Il a également récompensé Mavi Doñate, correspondant TVE en Asie, «pour avoir fourni un témoignage très précieux auquel j’aurais souhaité plus d’attention, celui de Wuhan, point zéro de la pandémie, où le premier lock-out qui a touché 11 million de personnes”.

La meilleure série dramatique de cette année est Patria (HBO), pour la “grande adaptation d’un roman à succès pour parler du terrorisme au Pays basque avec une sensibilité et une perspective différentes de la façon dont la fiction l’avait traité jusqu’à présent”. La meilleure série comique est Regardez ce que vous avez fait (Movistar +).

Le prix du meilleur acteur est allé à Enric Auquer, pour son rôle dans Perfect Life (Movistar +). Le jury a valorisé «sa capacité à construire un personnage plein de vérité et de sensibilité» et «à honorer et valoriser les gens avec une diversité fonctionnelle.» La meilleure performance de fiction féminine a été pour trois actrices, Daniela Santiago, Isabel Torres et Jedet, pour avoir donné vie aux différentes étapes de Cristina Ortiz, la Veneno, dans la série du même nom (Atresmedia). “Ils ont tous réussi à capturer l’essence de Veneno en faisant comprendre le personnage au spectateur”, soulignent-ils.

Le meilleur programme diffusé par des réseaux non nationaux a été That No Question: Mental Illnesses de Telemadrid, “en raison de la rigueur et de l’intelligence émotionnelle nécessaires pour aborder un problème dramatique qui affecte de nombreux Espagnols”.

Serra a rappelé que, pour la première fois dans l’histoire de l’Ondas, les membres des jurys n’ont pas pu se réunir pour délibérer et a annoncé que la cérémonie de remise des prix “est reportée jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, par sécurité et respect aux professionnels récompensés ».

Gagnants des Ondas Awards 2020

PRIX INTERNATIONAL WAVES RADIO

Prix ​​International Radio Ondas

«Vier Schüsse und das Schweigen danach – Der Fall Hussam Fadl» (Quatre plans et le silence qui a suivi: le cas de Hussam Fadl). RBB – Rundfunk Berlin Brandenburg – (Allemagne).

Mention spéciale du jury

Radio Caracas «Radio à l’occasion de son 90e anniversaire», et en particulier l’émission «Por todos los Medios».

PRIX INTERNATIONAL DE LA TÉLÉVISION ONDAS

Prix ​​International Television Ondas

«L’amica geniale. Storia del nuovo cognome »(Le merveilleux ami. L’histoire du nouveau nom de famille). RAI- Radiotélévision italienne produite par The Apartment and Wildside (Fremantle) et Fandango en collaboration avec RAI Fiction et HBO Entertainment et en coproduction avec Mowe et Umedia. (Italie).

Mention spéciale du jury

«Neuvième de Beethoven: Symphonie pour le monde» (Neuvième de Beethoven: Symphonie pour le monde). Deutsche Welle, ZDF ET ART. (Allemagne).

PRIX NATIONAUX DE RADIO WAVES

Meilleure émission de radio (‘ex aequo’)

‘Sports Carousel’ (Cadena SER) et ‘Game Time’ (Cope)

Trajectoire ou meilleur travail professionnel

Fernando Ónega (Onda Cero)

Meilleure idée radio

Radio Vital (Résidence et centre de jour Los Llanos Vital)

Meilleure programmation spéciale

Services d’information (Cadena SER)

Meilleur ‘podcast’, programme, ‘webradio’ ou plateforme de diffusion numérique

XRey (Spotify)

Prix ​​spécial du jury

‘Allez’ (Los40)

PUBLICITÉ NATIONAL WAVES AWARDS SUR LA RADIO

Meilleure campagne publicitaire radio (‘ex aequo’)

Mesures spécifiques (Bankinter). Agence Sioux Meet Cyranos

Lieux de réfugiés (UNHCR). Manchot de Torreblanca

Meilleure agence radio

Singe Madrid

Prix ​​spécial de l’organisation

Je pense, puis j’agis (Yoigo). Podcast sur le podium

PRIX NATIONAL TELEVISION ONDAS

Meilleur programme de divertissement

‘MasterChef’ (TVE)

Meilleur programme d’actualité ou de couverture spéciale

Newscast 2: ‘Vuelta al Cole Special’ (TVE)

Meilleur présentateur

Michael Robinson

Meilleur présentateur

Mavi Doñate (correspondant TVE Asie-Pacifique)

Meilleure série dramatique

‘Patria’ (HBO Espagne)

Meilleure série comique

‘Regardez ce que vous avez fait’ (Movistar +)

Meilleur artiste masculin de fiction

Enriq Auqué (‘Perfect Life’, Movistar +)

Meilleur acteur féminin de fiction

Les trois actrices principales de «Veneno» (Atresmedia): Daniela Santiago, Isabel Torres et Jedet.

Meilleur programme diffusé par des stations ou des réseaux non nationaux

‘Ce n’est pas demandé: les maladies mentales’ (Telemadrid)

Meilleur contenu ou plateforme de diffusion numérique

“ Un millier de femmes assassinées ” (RTVE)

Meilleure série documentaire ou documentaire

‘La vie après’ (TVE)

PRIX NATIONAUX DE MUSIQUE WAVES

Prix ​​national de musique pour l’ensemble de ses réalisations

Joaquin Sabina

Phénomène musical de l’année

In Red Alert #HacemosEventos Mouvement neutre, ouvert et international

Mention spéciale du jury

Luis Eduardo Aute (‘in memoriam’)