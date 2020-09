Mexique – Le chef du syndicat minier et sénateur de Morena, Napoleón Gómez Urrutia a disparu des réseaux sociaux, puisqu’il a fermé jeudi son compte Twitter et sa page Facebook, sans donner aucune explication. Dans les deux réseaux, il était possible de détecter qu’ils n’existaient plus.

Sur Twitter, le profil @NapoleonGomezUr dit « Ce compte n’existe pas », tandis que sur Facebook, la fanpage « Napoleón Gómez Urrutia » avec 17 mille followers, il avertit « Ce contenu n’est pas disponible pour le moment ».

Il est à noter que ce matin, lors de la conférence d’Andrés Manuel López Obrador, le président a été interrogé sur diverses grèves promues par le syndicat «Napito», notamment celle de la Taxco, concédé au Grupo México, où les syndicalistes ont suspendu leurs activités il y a plus de 13 ans et provoqué la fermeture d’installations de production.

« Non, il n’y a pas d’arguments, c’est qu’il y a des griefs, comme on les appelle. Alors, je considère que, dans les deux cas, malgré ces différences et ces griefs d’un côté et de l’autre, il y a ceux qui se sentent plus blessés bien sûr, chacun, mais vous savez déjà ce qui s’est passé, ce qui s’est passé et le gouvernement précédent – ou les gouvernements précédents – ont pris parti à tort. Cela empêche donc que les problèmes soient résolus », a expliqué le président.

Toujours au cours des dernières semaines, la réclamation des travailleurs miniers de Cananea, Sonora, à Napoléon, pour une autre «disparition», celle de 55 millions de dollars qui auraient dû être répartis entre le syndicat, mais qui sont restés sur les comptes bancaires du dirigeant, a avancé dans diverses instances juridictionnelles.

Cette même semaine, Gómez Urrutia a été exclu d’une réunion des proches des victimes de Pasta de Conchos avec le président López Obrador, bien qu’il ait dû faire face aux revendications de veuves qui ne se sentent pas représentées ou soutenues par le dirigeant syndical et qui Depuis 2006, ils attribuent une bonne partie de la responsabilité de l’accident mortel au syndicat hérité de «Napito».

Avec autant de fronts ouverts, on ne sait pas si Gómez Urrutia préparer une relance numérique ou si vous avez simplement choisi d’envoyer des questions le matin et de télécharger votre profil public.

