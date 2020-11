Bien que la saga Skywalker aurait pu officiellement se terminer avec neuf films, la franchise créée par George Lucas a encore beaucoup à offrir, un exemple en est la prochaine série de «Star Wars» de Leslye Headland.

En plus de plusieurs films, la franchise s’est étendue aux séries télévisées Disney +, de «The Mandalorian» à la prochaine série qui parle de «Cassian Andor» et «Obi-Wan Kenobi», qui sera à nouveau joué par Diego Luna et Ewan McGregor.

Également sur cette liste se trouve une série actuellement sans titre de Leslye Headland, une scénariste et réalisatrice connue pour son travail sur “Russian Doll” et “Bachelorette”.

Même si la nouvelle série “ Star Wars ” de Leslye Headland a été annoncée en avril 2020, il semble qu’elle s’efforce de la donner vie depuis un peu plus longtemps.

Dans une récente interview avec Fantastic Frankey, le réalisateur a détaillé le processus de travail avec Lucasfilm, et a révélé qu’il l’écrivait depuis un peu plus d’un an.

“Travailler chez Lucasfilm a été comme un rêve devenu réalité, et quelque chose au-delà de mes plus grands rêves, que j’ai partagés quand c’est arrivé, j’étais comme ‘Je ne sais pas vraiment quoi dire d’autre sauf que j’adore.’ Mais c’est ce que Je travaille depuis un an, un an et des changements. Donc, tout au long de 2020, il a travaillé là-dessus », a déclaré Headland.

Bien que la série Headland n’ait actuellement pas beaucoup de détails confirmés, des rumeurs ont indiqué qu’il se concentrera sur un rôle principal féminin, il aura un élément de «thriller d’arts martiaux», et suivra une chronologie de «Star Wars» qui n’a pas encore vraiment été explorée.

Leslye Headland sera la première femme à écrire pour un projet “ Star Wars ” depuis des décennies, après que Leigh Brackett ait co-écrit “ The Empire Strikes Back ” en 1980.

Mais, nous devrons encore attendre pour connaître plus de détails.