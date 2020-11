Mexico – Une petite fille a été diagnostiquée avec Covid, les médecins ne l’ont pas reçue et après quelques heures, elle a perdu la vie.

L’incident a eu lieu dans l’État du Texas, aux États-Unis, où une petite fille de seulement cinq ans a commencé à se sentir mal et ses parents ont décidé de l’emmener à l’hôpital.

Tagan, le nom du mineur, présentait certains symptômes de Covid tels que des vomissements, des nausées et une fatigue extrême.

Ils l’ont immédiatement emmenée chez le médecin, mais comme elle n’avait pas de température, les médecins ont dit à ses parents, Lastassija White et Quincy Dronem de la ramener à la maison.

Au fil des heures, Tagan a commencé à s’affaiblir et en moins de 15 heures, il a perdu la vie. Bien qu’elle ait été traitée par des ambulanciers paramédicaux, ils ne pouvaient plus rien faire.

«Le médecin nous a dit que notre fille irait bien, mais elle n’avait même pas vingt-quatre heures. Il est mort dans les quinze heures suivantes », a déclaré Quincy à NBC News.

Ils rapportent le fait sur les réseaux sociaux

Sur son compte Instagram, Lastassija White a dénoncé l’incident et déploré la perte de sa petite fille.

«Mon doux amour, comment suis-je censé continuer maintenant?» A écrit White.

“S’il vous plaît Tagan, mon cœur est si vide que je suis brisé et je ne sais pas si je pourrai jamais me ressaisir.”

Comment suis-je censé dormir la nuit? Tout ce que j’entends, c’est “Maman, est-ce que je peux mentir sur toi?”

«Sans ces mots tous les soirs, je suis tellement perdu… Mon amour, je remets encore en question les actions des dieux. Comment a-t-il pu me sauver une semaine plus tôt juste pour me faire ça? Cela aurait pu me prendre. J’aurais aimé avoir pris.

Dans le dernier rapport, le Texas est le troisième État avec les cas les plus positifs de Covid-19, avec un cumulatif d’un million.

