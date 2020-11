Depuis septembre, Amazon Prime Video a ajouté à son catalogue les six saisons de l’une des séries les plus connues, Les Américains, un excellent travail du scénariste Joe Weisberg sur l’époque de Ronald Reagan aux États-Unis et avec deux agents du KGB comme protagonistes. , scrupuleusement formés pour infiltrer le pays comme un mariage exemplaire du mode de vie américain.

La dernière saison date de 2018. La nouveauté est que maintenant vous pouvez voir les six. Dans quelques histoires fictives, la relation entre les deux puissances mondiales a été mieux racontée, et avec une sobriété totale. C’est une série pour adultes pour ceux qui aiment un dialogue bien construit, un rythme narratif calme et d’excellentes performances.

Rien ne grince, et progressivement le spectateur est plongé dans une atmosphère entre le quotidien et le dérangeant. Les Jennings et leurs deux enfants peuvent être n’importe quel voisin de Washington: la vie routinière d’un couple marié faisant effectivement son travail secret dans un pays qui, il n’y a pas si longtemps, avait vaincu le maccarthysme. La dernière saison a lieu à l’automne 1987. Reagan est à la Maison Blanche depuis 1981. Les Jennings ont élargi leur couverture, une agence de voyage, et Mikhail Gorbachev publie Perestroika: Nouvelles idées pour notre pays et le monde. Quelque chose bouge et, naturellement, l’immobile essaie de l’empêcher, une lutte qui se reflète également entre la disciplinée Elizabeth Jennings et l’hésitant Philip.

Le dernier chapitre est un spectacle d’accomplissement: une chaîne de séquences sans dialogue qui reflète le retour dans le Moscou désormais presque oublié de deux croyants dans un monde qui n’existe plus.