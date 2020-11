Mexico,- Diego Armando Maradona restera dans les mémoires comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Maradona a mené l’équipe nationale argentine au sommet après avoir atteint la gloire éternelle. Lorsqu’il a été sacré champion du monde au Mexique en 1986, vice-champion en Italie en 1990 et vainqueur de la Coupe du monde junior en 1979.

Il a joué 91 matchs avec l’équipe nationale argentine entre 1977 et 1994 et a marqué 34 buts. Il s’est habillé en héros lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique quand il a joué contre l’Angleterre dans “La Mano de Dios” et le “But du siècle”.

Diego Maradona a représenté l’équipe de l’Albiceleste dans 4 Coupes du Monde de la FIFA pour seniors: Espagne 1982 (5 PJ et 2 buts), Mexique 1986 (7 PJ et 5 buts), Italie 1990 (7 PJ) et États-Unis 1994 (2 PJ et 1 but) . Il a participé à 3 éditions de la Copa América: 1979 (2 PJ et 1 but), Argentine 1987 (4 PJ et 3 buts) et Brésil 1989 (6 PJ).

Il a disputé 724 matchs et marqué 358 buts.

Il a commencé dans le monde du football à l’âge de 9 ans, dans le passage rappelé à travers les Cebollitas. Ses débuts en Première Division ont eu lieu le mercredi 20 octobre 1976 avec le maillot Argentinos Juniors.

Diego Maradona a disputé son dernier match en tant que professionnel avec Boca, le 25 octobre 1997 dans un Superclásico contre River, avec une victoire 2-1 au stade Monumental.

En plus du maillot bleu clair et blanc, il portait les couleurs des Argentinos Juniors (166 PJ et 116 buts), Boca Juniors (71 PJ et 35 buts), FC Barcelone d’Espagne (58 PJ, 34 buts et 24 passes), Napoli (259 PJ et 115 buts), Séville (29 PJ et 8 buts) et Newell’s Old Boys (5 PJ).

Il a été le meilleur buteur à 5 reprises et a obtenu 10 titres au cours de sa carrière sportive: Boca (Metropolitano 1981), Barcelone (Copa del Rey 1983), Naples (Scudetto 1987 et 1990; Coupe d’Italie 1987, Coupe UEFA 1989 et Super Coupe d’Italie 1991), Équipe nationale Argentine (Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Japon 1979, Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986 et Coupe Artemio Franchi 1993).

Entre 2008 et 2010, Diego Maradona a été directeur technique de l’équipe nationale argentine. Il a dirigé 24 matchs, avec 18 victoires et 6 défaites avec 75% d’efficacité. Il était l’entraîneur argentin de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.

Il a également été DT dans le football national (Dep. Mandiyú, Racing, Gimnasia) et à l’étranger (Al Wasl et Al-Fujairah des Emirats Arabes Unis, Dorados du Mexique). À son tour, il a été président d’honneur du Dinamo Brest en 2018.

Photo de courtoisie

