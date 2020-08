Chadwick Boseman est décédé le 28 août d’un cancer du côlon. Il n’avait que 43 ans et luttait contre le cancer depuis quatre ans, selon un communiqué de sa famille. Puisque Bosemn a gardé sa maladie privée, son diagnostic et sa mort ont été un choc pour de nombreux fans. Sa famille a confirmé qu’il subissait déjà des chirurgies et une chimiothérapie lorsqu’il a fabriqué Black Panther.

À la lumière de cette révélation, l’une des interviews de Black Panther de Boseman revêt une intensité supplémentaire. Lorsque Boseman et le casting ont rendu visite à SiriusXM pour une interview en 2018, Boseman s’est ému à propos de deux petits garçons atteints d’un cancer en phase terminale. Leur histoire était alors émouvante, et vous pouvez voir la réaction émotionnelle de Boseman et lire son histoire ci-dessous.

Chadwick Boseman est resté en contact avec les jeunes fans de Black Panther

Les stars de Marvel sont traditionnellement gentilles avec les fans dans le besoin. Chris Evans et Robert Downey, Jr. ont également visité ou skypé avec des fans dans les hôpitaux. Boseman a raconté l’histoire de deux garçons avec lesquels il communiquait lors de la création de Black Panther.

«Il y a deux petits enfants, Ian et Taylor, qui sont récemment décédés d’un cancer», a déclaré Boseman. «Tout au long de notre tournage, j’ai communiqué avec eux en sachant qu’ils étaient tous les deux en phase terminale. Ce qu’ils ont dit à moi et à leurs parents ont dit qu’ils essayaient de tenir «jusqu’à ce que ce film arrive».

Ian et Taylor étaient des motivateurs poignants lorsque Boseman réalisait Black Panther.

«Dans une certaine mesure, vous les entendez dire ça et vous êtes comme wow, je dois me lever et aller au gymnase, je dois me lever et aller travailler, je dois apprendre ces lignes, je dois travailler sur cet accent, »Dit Boseman. «Voir à quel point tous mes compagnons de casting sont dévoués et savoir que ce sera quelque chose de significatif pour eux.»

Ian et Taylor ont rappelé à Chadwick Boseman qu’il était si excité

Au début, Boseman pensait que son film ne pouvait pas être si important.

« Dans une certaine mesure, c’est une expérience humiliante parce que vous êtes comme ça ne peut pas signifier grand-chose pour eux », a déclaré Boseman. «En voyant comment le monde nous a pris, en voyant comment il a pris une vie propre, j’ai réalisé qu’ils attendaient quelque chose de grand.»

Puis Boseman se souvint qu’il avait des jouets qui comptaient autant pour lui en grandissant que Black Panther signifiait pour Ian et Taylor.

«Je repense maintenant à un enfant et j’attends Noël, j’attends mon anniversaire, j’attends un jouet que j’allais avoir la chance de découvrir ou un jeu vidéo», a déclaré Boseman. «J’ai vécu ma vie en attendant ces moments. Cela me remet dans l’esprit d’être un enfant, juste pour vivre l’anticipation de ces deux petits garçons pour ce film. »

Ian et Taylor n’ont pas vécu pour voir «Black Panther»

Black Panther a ouvert le 16 février 2018. Parfois, les studios sont en mesure de montrer des coupes brutes de films aux fans dans des situations terminales. Les films Star Wars et Star Trek l’ont fait, mais malheureusement Ian et Taylor n’ont jamais pu voir Black Panther. La réaction de Boseman intervient deux minutes après le début de la vidéo.

«Quand j’ai découvert qu’ils…» Boseman s’interrompit. «Ouais, cela signifie beaucoup.»