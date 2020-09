L’arrivée de ‘Companions’ sur la plateforme Amazon Prime Video a permis aux plus nostalgiques de revoir ce classique de la fin des années 90 ou même d’en profiter pour la première fois. Mais loin de s’ennuyer avec les mêmes chapitres, Et si nous trouvions des parcelles jusqu’ici inconnues? C’est précisément ce qui vient de se passer avec le troisième épisode de la cinquième saison, intitulé « Il va être vrai que vous êtes en train de mûrir ».

La séquence la plus virale de ‘Compañeros’

Ce qui semblait être une autre intrigue dans les couloirs de l’école Azcona, avec les professeurs interprétés par Francis Lorenzo, Beatriz Carvajal, Tina Sainz et Alejandro Sigüenza, contient autre chose. Une intrigue secondaire qui est passée inaperçue dans sa diffusion linéaire, le mercredi 3 mai 2000, devient important. Pendant la conversation des personnages, le nettoyeur de l’école devient le protagoniste principal. Cet assistant de vol de scène effectue un appel téléphonique chargé de drame et d’exagération qu’il est impossible de ne pas regarder une fois que vous l’avez découvert.

La séquence est devenue virale sur Twitter avec des utilisateurs surpris par cette découverte amusante. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, puisque certains des protagonistes de l’histoire ont commencé à se joindre à la conversation dans les réseaux. « C’était une blague, même si je ne me souviens pas bien des détails »a commenté Manuel Ríos San Martín, scénariste et producteur exécutif de «Compañeros».

Quelle est la sous-intrigue du nettoyeur de # Compañeros? Parce que cela semble plus intéressant que toute la saison pic.twitter.com/Ru5UHnV7Gf – Dylan Forever (@brendatuitea) 31 août 2020

L’histoire de l’aide

Bien que le plus surprenant soit encore à venir, la supposée actrice chargée de donner vie au dramatique nettoyeur fait son apparition. « Je suis la bonne! », déclaré Ana S. González, l’assistant de l’épisode, qui venait curieusement de créer un compte Twitter pour l’occasion. «J’ai envoyé une vidéo d’un court métrage que j’avais réalisé à Alcalá de Henares et ils m’ont interviewé. Puis ils m’ont mis dans ‘Compañeros’ en me disant qu’ils me donneraient un morceau de papier. J’allais comme une figuration spéciale« , raconte-t-il dans un fil viral.

«Le jour du téléphone, un caméraman m’a vu et un ami de RESAD, qui était l’un des personnages là-bas, m’a dit: ‘Hey Ana, le réalisateur a parlé de vouloir vous donner un texto.’ Mais tout de suite il m’a dit ‘mais Je ne pense pas parce que là vous avez deux actrices qui ne vous aiment pas », explique González. « Ils essayaient de me saboter », ajoute l’aide de «Compañeros» et d’autres séries telles que «Police, au cœur de la rue» et le long métrage «Le jour de la bête».